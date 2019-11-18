- 14:09 Похолодание продолжится: синоптик рассказала о погоде в Украине в ближайшие дни
- 14:07 Новые тренды в украшениях: сочетание золота и серебра с бижутерией
- 14:04 Ждем гарантий: у Зеленского объяснили ситуацию со строительством «Северного потока 2»
- 13:58 Россия выходит из изоляции: в Украине указали на тревожный момент
- 13:53 «Где рука?» Тина Кароль удивила нескромной позой
- 13:51 Алла Пугачева встревожила поклонников словами о будущем
- 13:50 Италия – Армения: онлайн видео голов матча отбора к Евро-2020
- 13:50 Преступный мир России остался без главного "вора в законе"
- 13:47 "Безхатченки": 120 нардепов получили более трех миллионов гривен компенсаций на жилье
- 13:45 Под Одессой внедорожник сбил на «зебре» двух малышей
- 13:35 «Вызовите священника!»: "демонический" младенец на кадрах с видеоняни напугал сеть
- 13:33 Пристайко рассказал, чего в команде Зеленского ждут от встречи с Путиным
Под Одессой внедорожник сбил на «зебре» двух малышей
Вечером 17 ноября в Белгороде-Днестровском, на юге Одесской области, внедорожник сбил на пешеходном переходе двух малолетних детей. Полицейскими, которые работали на месте аварии, предварительно установлено, что 28-летняя водитель внедорожника совершила наезд на четырехлетнюю девочку и трехлетнего мальчика, когда они вместе с мамой переходили дорогу по пешеходному переходу.
«С телесными повреждениями разной степени тяжести малышей госпитализировали. По имеющейся информации из медучреждения, сейчас угроза их жизни миновала», — заявили в главке.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье «Нарушение правил дорожного движения» Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о похожем ЧП в Коломые Ивано-Франковской области. Там Mercedes-Benz на пешеходном переходе сбил троих детей, когда они вместе с женщиной переходили дорогу.
А под Киевом недавно пьяный водитель сбил беременную женщину, которая шла по обочине дороги.
Еще одно ДТП, в котором пострадал ребенок, произошло в Черкассах. Троллейбус сбил 13-летнего мальчика на улице Вячеслава Черновола.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Слезы Анны Ризатдиновой и шок Дмитрия Дикусара: подробности самого скандального эфира «Танців з зірками»
Слезы Анны Ризатдиновой и шок Дмитрия Дикусара: подробности самого скандального эфира «Танців з зірками»
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!