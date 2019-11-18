Происшествия

Под Одессой внедорожник сбил на «зебре» двух малышей

Вечером 17 ноября в Белгороде-Днестровском, на юге Одесской области, внедорожник сбил на пешеходном переходе двух малолетних детей. Полицейскими, которые работали на месте аварии, предварительно установлено, что 28-летняя водитель внедорожника совершила наезд на четырехлетнюю девочку и трехлетнего мальчика, когда они вместе с мамой переходили дорогу по пешеходному переходу.

«С телесными повреждениями разной степени тяжести малышей госпитализировали. По имеющейся информации из медучреждения, сейчас угроза их жизни миновала», — заявили в главке.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье «Нарушение правил дорожного движения» Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о похожем ЧП в Коломые Ивано-Франковской области. Там Mercedes-Benz на пешеходном переходе сбил троих детей, когда они вместе с женщиной переходили дорогу.

А под Киевом недавно пьяный водитель сбил беременную женщину, которая шла по обочине дороги.

Еще одно ДТП, в котором пострадал ребенок, произошло в Черкассах. Троллейбус сбил 13-летнего мальчика на улице Вячеслава Черновола.



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