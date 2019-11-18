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Россия выходит из изоляции: в Украине указали на тревожный момент
В ситуации с возвращением Украине захваченных кораблей Россия сумела выйти с максимальным бонусом, нашла способ преодолеть изоляцию, ослабить международные санкции и добиться от Украины принятия кремлевского плана по Донбассу. Такое мнение высказал политический эксперт Анатолий Октисюк.
«Российская дипломатия сделала Украину в очередной раз, — с сожалением констатирует Октисюк. — У русских надо поучиться, как выкручивать из минуса большой плюс и политические преференции».
Политэксперт обращает внимание, что вместо того, чтобы сразу отдать Украине корабли по решению Морского трибунала ООН, Россия хранила их как козырь в преддверии встречи в нормандском формате и успешно разыграла эту карту.
«Теперь Москва делает жест доброй воли и отдает испорченные „посудины“ украинской стороне (я больше чем уверен, что эти корабли россияне испортили и порезали все оборудование)… Мол, мы вам корабли возвращаем и готовы к диалогу с Киевом, но вы еще в парламенте согласуйте отдельный закон об особом статусе и выборы в ОРДЛО, а в Париж нам на согласование привезите драфт документа. А в придачу мы еще готовы санкционировать прямой обмен военнопленных между Украиной и ОРДЛО. Теперь Россия держит уверенный курс на выход из дурной ситуации и изоляции, вплотную приближаясь к ослаблению санкционного давления и федерализации Украины путем реинтеграции ОРДЛО на своих условиях», — объяснил Октисюк.
Напомним, ранее в команде Зеленского признали, что встреча с Путиным, которой долго добивалась украинская сторона, может закончиться с минимальным результатом.
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