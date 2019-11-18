Деньги

Виртуальная карта, созданная украинской командой на базе платежной системы VISA, выведет банковские услуги для физлиц на принципиально новый уровень: ее оформление и использование занимает не более 1 минуты, а отсутствие необходимости предоставлять паспортные данные и ИНН обеспечивает большую, чем ранее, конфиденциальность проводимых операций. Об этом сообщила пресс-служба Concord Bank.

Теперь, по словам банкиров, можно осуществлять платежи и другие операции, оформив карту в Telegram-мессенджере на своем телефоне. Карта не имеет привычного воплощения в пластике, но, как и все банковские карты имеет номер, срок действия и CVV.

Для получения карты в мессенджере Telegram необходимо написать @ConcordPrepaidbot и далее следовать инструкции. Тут же чат-бот ознакомит пользователя с тарифами. Так, например, пополнить X-CARD без комиссии можно через терминалы ПриватБанка (максимальный баланс на карте не должен превышать 14 тыс грн), оплатить товары, услуги в интернете и мобильную связь — также без комиссии. Комиссия при переводе средств между картами Concord bank и картами других банков — 1,5% + 5 грн. Оборот денег на карте не должен быть более 62 тыс грн в год.

15 ноября вечером командой Concоrd Bank была запущена Х — CARD в первой версии. По словам лидера команды разработчиков Concord bank Александра Дрозденко, несмотря на то, что еще не было официальной презентации, в первые же сутки пользователи начали активно оформлять и тестировать карту.

«В прошлом году среди банков был большой хайп на чат-ботов, их делали практически все, — прокомментировал процесс создания карты Александр Дрозденко. — В лучшем случае, на рынок выходили боты — „пополняшки“ мобильных и переводы между картами. И вот летом Concord bank начал разработку нового продукта — Prepaid карты. При проектировании сервисов мы поняли, что этот продукт идеальный для создания чат-бота и приступили к работе. На третий день оказалось, что нам необходимо изменить половину сервисов банка, чтобы, научить, их работать с Prepaid картой. Вторая проблема заключалась в том, чтобы заставить работать все это максимально быстро и удобно. Например, при пополнении мобильного телефона задействовано 11 сервисов, которые иногда могут работать медленно, пришлось пересмотреть алгоритмы и делать все действия максимально асинхронными. Но идея вдохновила всю команду, мы буквально живем этим проектом, поэтому процесс создания прорывного продукта составил 3 месяца, дальше будет усовершенствование и расширение функционала».

Как известно, в 2015 году Concord bank запустил собственный процессинговый центр ProCard. Главный офис банка находится в г. Днепр. Акционерами банка являются Елена и Юлия Соседка.

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