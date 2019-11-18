Происшествия

В Хмельницкой области вынесли приговор матери, продававшей двух своих детей за 35 тысяч долларов

В Хмельницкой области вынесли приговор местной жительнице, которая пыталась продать своих малолетних детей и была задержана «на горячем» в июне 2019 года.

Своих детей — 7-летнего мальчика и 5-летнюю девочку — она оценила в 35 тысяч долларов.

В момент получения первой части суммы — 10 тысяч долларов и 10 тысяч гривен — она была задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Суд признал женщину виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 149 («Незаконная сделка относительно малолетних детей») Уголовного кодекса Украины. Ее приговорили к 4 годам лишения свободы.

Напомним, в ходе следствия выяснилось, что избавиться от детей горе-мать окончательно решила после того, как органы опеки инициировали процедуру лишения родительских прав.

Ранее в Запорожской области женщина пыталась продать своего 15-летнего сына за 50 тысяч гривен. На вырученные от продажи сына деньги она планировала приобрести земельный участок и начать бизнес.



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