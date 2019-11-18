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Деньги

Украинцы признали moneyveo лучшим сервисом онлайн-кредитования 2019 года

10:00 19 ноября 2019 40
Человек за компьютером с кредитной картой
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

В рамках проведения Украинской народной премии 2019 объявлены победители в 24 категориях. Этот всеукраинский национальный проект направлен на определение лучших товаров и услуг, среди представленных на украинском рынке на основе предпочтений справедливого и сурового жюри — украинских потребителей, которые голосовали в течение трех месяцев.

За награду боролись компании финансовой, автомобильной, пищевой, фармацевтической, строительной индустрий, IT-отрасли, сферы услуг и развлечений.

Финтех-компания moneyveo победила в номинации «Сервис кредитов онлайн 2019». По итогам интернет-голосования компания получила поддержку в 48,15% голосов.

«Победить в народном рейтинге — очень почетно и ответственно. Для нас это очередное подтверждение лидерского статуса компании и высокого доверия потребителя. Особенно приятно, что Украинскую народную премию moneyveo получает уже 3-й раз, — прокомментировала награду CEO moneyveo Алена Андроникова. — В этом году мы сделали наш сервис еще более удобным и безопасным. Предложили рынку новые продукты (в частности кредит Comfort до 30 000 грн) и совершенствовали систему защиты персональных данных. Дальше — больше».

Как сообщили в пресс-службе компании, сервисом moneyveo пользуются 750 тысяч украинцев: «За 6 лет было выдано более 3 миллионов кредитов на сумму 10,5 миллиардов гривен. В этом году компания получила сертификат соответствия требованиям PCI DSS v 3.2.1 (Level 1). Документ свидетельствует о высоком уровне защиты персональных данных».

В разные годы moneyveo становилась обладателем таких наград как «Бренд года», «Звезда качества», «Выбор года», Pay Space Magazine Awards, «Лидер года», Effie Awards Ukraine и другие.

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