24.09 / 24.33 26.52 / 26.91
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Для тех, кто не понял: в Одессе показательно прокололи шины автомобилю с георгиевской ленточкой и сняли это на видео

20:26 18 ноября 2019 138
Георгиевская ленточка на автомобиле
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Проукраинские активисты пробили колеса машине, которая прибыла в Одессу с запрещенной в Украине георгиевской ленточкой. Об этом сообщили в организации «Черный Корпус». «Напоминаем тем, кто еще не понял: в Одессе не будет ни российской символики, ни красной символики. Кто этого не понял, повторит судьбу хозяина автомобиля, запечатленного на видео», — заявили активисты.

Напомним, в Одессе на Аллее славы в парке Шевченко 9 мая задержали мужчину с букетом цветов, перевязанным георгиевской лентой. При этом накануне МВД напомнило, что за их использование в Украине полагается админарест сроком до 15 суток или штраф до 5100 гривен. Украинское законодательство предусматривает уголовное наказание для тех, кто занимается изготовлением и распространением нацистских и коммунистических символов или же ведет соответствующую пропаганду — от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о скандале в Одессе, связанном с показом в одном из кафе российского телеканала, который считается рупором Кремля.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсия в Украине

Названы надбавки к пенсиям, на которые вправе рассчитывать украинцы

Собчак и Богомолов

Даже не живут вместе: открылась удивительная тайна брака Собчак и Богомолова

Танці з зірками судьи 2019

Слезы Анны Ризатдиновой и шок Дмитрия Дикусара: подробности самого скандального эфира «Танців з зірками»

Королева Елизавета

Истерика принца Гарри и ложь принца Эндрю: королева уже не в состоянии держать семью под контролем – СМИ

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер