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Для тех, кто не понял: в Одессе показательно прокололи шины автомобилю с георгиевской ленточкой и сняли это на видео
Проукраинские активисты пробили колеса машине, которая прибыла в Одессу с запрещенной в Украине георгиевской ленточкой. Об этом сообщили в организации «Черный Корпус». «Напоминаем тем, кто еще не понял: в Одессе не будет ни российской символики, ни красной символики. Кто этого не понял, повторит судьбу хозяина автомобиля, запечатленного на видео», — заявили активисты.
Напомним, в Одессе на Аллее славы в парке Шевченко 9 мая задержали мужчину с букетом цветов, перевязанным георгиевской лентой. При этом накануне МВД напомнило, что за их использование в Украине полагается админарест сроком до 15 суток или штраф до 5100 гривен. Украинское законодательство предусматривает уголовное наказание для тех, кто занимается изготовлением и распространением нацистских и коммунистических символов или же ведет соответствующую пропаганду — от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о скандале в Одессе, связанном с показом в одном из кафе российского телеканала, который считается рупором Кремля.
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