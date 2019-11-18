Глава МИД Германии передумал ехать на Донбасс: названа причина

Украина

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас (Heiko Maas), который планировал в понедельник, 19 ноября, прибыть на линию разграничения на Донбассе, скорректировал свои намерения. Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко призвал не возлагать большие надежды на будущую встречу Путина с Зеленским.

Причиной назван сильный туман в харьковском аэропорту, из-за которого отметили или же задержали многие авиарейсы.

Теперь Маас планирует вылететь сразу в Киев. Это произойдет 19 ноября. У него запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и главой МИД Украины Вадимом Пристайко, сообщает DW.

Целью указанных консультаций является подготовка саммита «нормандской четвірки», запланированного на 9 декабря в Париже.

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