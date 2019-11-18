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Самой красивой студенткой Украины стала одесситка (фото)
В воскресенье, 17 ноября, в столице (в концерт-холле ATLAS) прошел финал Всеукраинского конкурса красоты «СтудМисс Украины-2019». Как подчеркивают организаторы, это — единственный из всех существующих конкурсов, который охватывает все регионы страны. Каждая из его участниц — победительница аналогичного состязания на областном уровне.
Чтобы выбрать лучшую организаторы соревнования по традиции придумали серию увлекательных конкурсов, которые оценивали как таланты девушек, так и их интеллект. Девушки имели возможность продемонстрировать очарование и женственность в нескольких выходах дефиле, танцевальном выходе в нарядах, представленных лучшими дизайнерами Украины.
Самой красивой студенткой Украины стала студентка Одесского национального морского университета Дарина Самсонникова.
Она написала пост благодарности в Instagram: «Благодарна этому миру, Вселенной, жизни, моим друзьям и близким, а также всем людям, которые просто в меня верят. Сегодня я стала СтудМисс Украины 2019. Эмоции, счастье, слезы! И снова ощущение, что я могу ВСЁ!»
Впереди Дарине предстоит еще более ответственный «отбор» — отстаивать честь Украины в ходе Всемирного конкурса красоты World Miss University, который состоится в Южной Корее.
На Всеукраинском конкурсе первой вице-мисс стала представительница Винницы, второй вице-мисс- студентка из Житомира.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что жительница Николаева Анастасия Погосова — мама трех детей и бизнес-леди — выиграла в Индии конкурс красоты для женщин с пышными формами.
А победительнице национального конкурса «Мисс Украина-Вселенная 2019» Анастасии Субботе, которая должна представлять нашу страну на международном конкурсе красоты в США, не дали американскую визу. «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивные подробности скандала.
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