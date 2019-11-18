Как ветром сдуло: Андрей Данилко в шоке от выступления участника «Х-фактора» (фото)

Шоу-бизнес

Состоялся эфир второго этапа тренировочного лагеря вокального шоу «Х-фактор» (СТБ). Из 50 участников судьям нужно было отобрать 24, а прослушивать конкурсантов тренерам пришлось втроем, без Оли Поляковой. Выступления вокалистов оценивали Андрей Данилко, Настя Каменских и Игорь Кондратюк.

Во время второго этапа участникам необходимо было исполнить песню, которую они взяли из общего списка, под сопровождение рояля. На подготовку номера была всего одна ночь. Чтобы удивить судей, конкурсанты готовы были на все: петь, танцевать и даже выдумывать на ходу собственные постановки. А кто-то пошел и нарушение правил. Так, еще в прошлом выпуске вердикт судей стал настоящей драмой для участницы Полины Кьюзи. Судьи не пропустили девушку в следующий этап, и даже ее слезы и уговоры не разжалобили строгих членов жюри. Полина пошла ва-банк и вопреки правилам втайне заночевала за кулисами, подготовив песню для второго испытания.

— Я осталась сделать что-то, что, возможно, изменит ваше мнение, — сказала судьям девушка.

Полина Кьюзи

Настойчивость Полины убедила Андрея Данилко, и он уговорил судей послушать девушку снова.

— Мне нравится ваше желание быть на проекте, — ответил Андрей. — Потому что у многих участников этого нет. Я даже хотел однажды вернуть одного участника, который мне понравился, а его как ветром сдуло. Поэтому я бы попросил своих коллег дать вам шанс.

А вот группа «Степ» разочаровала Игоря Кондратюка — несмотря на большой сценический опыт, мужчины забыли слова песни и растерялись на сцене.

Антон Вельбой, покоривший судей еще на кастинге своей непосредственностью, прилично разволновался на этом испытании, ведь слышал, насколько сильные вокалисты собрались в лагере. Но затем он встретил своего кумира MELOVINа, который пришел поддержать вокалистов, и зарядился энергией. Правда, его выступление вызвало споры у судей. Андрей Данилко и Настя Каменских оказались очарованы парнем, но Игорь Кондратюк был настроен более скептически.

Антон Вельбой

— Ты — наслаждение для двух членов жюри, но петь все равно нужно, — произнес Игорь Васильевич.

Георгий Колдун удивил судей своей песней, ведь мужчина пришел к ним с детской композицией «Крылатые качели» из кинофильма «Приключения Электроника».

Участникам Роману Зануде и Асе Ярмолюк удалось не только подготовить песню, но и завязать романтические отношения. Выступление Романа на кастинге собрало на YouTube более 800 тысяч просмотров, но в тренировочном лагере парень не смог повторить успех, постоянно забывая слова и сбиваясь на песне «Старі фотографії» Кузьмы Скрябина.

— Эта песня очень трогает за душу, — строго сказал Игорь Кондратюк. — Поэтому текст должен звучать, его нельзя забывать.

Судьи даже не стали дожидаться вечера для оглашения вердикта и сразу отправили Романа домой. А Ася после исполнения песни «Чекай» Софии Ротару осталась ждать вердикта.

Юлия Бордунова для отбора впервые надела туфли на каблуке. 22-летняя девушка не привыкла к такой обуви, более того, последние годы она провела на войне. Ей досталась песня «Журавлі» группы The Hardkiss, которую исполнила и другая участница — Анна Шут. Поэтому судьи могли сравнить манеры двух вокалисток.

Сложнее всех было подготовить за ночь песню ансамблю «Каменярі» — ее надо было еще и разложить на партии. Кстати, самому старшему участнику коллектива недавно исполнилось 79 лет!

Звезда 90-х Марина Одольская вышла на сцену с песней Виктора Павлика «Ти подобаєшся мені». Это вызвало негодование Насти Каменских.

— Это же «Территория А», а ее время уже прошло! — прокомментировала она.

Группа Romax band решила сделать сюрприз не только судьям, но и музыкальному продюсеру шоу и внесла некоторые изменения в песню Олега Винника «Нино». Более того, хит зазвучал на украинском языке! Судьи оценили такой подход, сразу пропустив группу в следующий тур.

Вокалистка Виктория Кондуракий разволновалась не на шутку — ей досталась песня Насти Каменских «Обіцяю». Волнение отразилось на исполнении девушки, она забыла весь текст, после чего заявила: «Я вообще не могу петь».

— Это был твой единственный шанс, а ты просто разорвала мою песню и очень вульгарно ее исполнила, — разгневалась Настя.

Судьи сразу отправили девушку домой.



Выхода на сцену Элины Иващенко очень ждала Настя Каменских, которая запомнила участницу еще на кастинге. Ее выступление Игорь Кондратюк назвал лучшим и пропустил девушку в следующий этап.

— Думаю, в противовес минувшему сезону, одной из самых сильных категорий на этот раз будет «Девушки», — признался «ФАКТАМ» музыкальный продюсер проекта Вадим Лисица. — Уж слишком много к нам пришло музыкально-талантливых вокалисток, имеющих реальный х-фактор. Между ними будет большая конкуренция, но и судьям выбор дастся не просто. Но в прямые эфиры попадут лишь сильнейшие.

За няню детей Оли Поляковой Людмилу Базелюк пообещал сражаться Андрей Данилко, хотя и признавался ранее, что не любит категорию «30+», ведь ему гораздо интереснее работать с юными участниками. А поскольку Оли Поляковой не было на этом прослушивании, Игорь Кондратюк добавил, что, по его мнению, певица смущала Людмилу в предыдущих турах, а сейчас женщина раскрепостилась.

17-летнюю Анастасию Маркив на кастингах судьи назвали Мавкой. Но, после того, как девушка спела, Андрей Данилко сказал: «У нас очень много сомнений по поводу вас».

Аэлита-Виктория Аверман на кастинге поступила дерзко, заявив в ответ на «нет» Кондратюка, что докажет ему, что она певица. Поэтому сейчас девушка переживала, что член жюри припомнит ей прошлую бесцеремонность.

После выступлений судьи остались на обсуждение. Не обошлось без разногласий, тем не менее, после долгих споров, судьи выбрали лучших.

Аэлите-Виктории Аверман и Богдану Травинскому судьи сказали, что видят их только в дуэте. И участники согласились на эксперимент.

Аэлита-Виктория Аверман и Богдан Травинский

— Это решение судей было для нас совершенно неожиданным, — прокомментировала «ФАКТАМ» ситуацию Аэлита-Виктория. — Ведь мы оба с Богданом пришли на проект как сольные исполнители, совершенно не думая о том, что можем оказаться в дуэте. Но, с другой стороны, тренерам виднее. Поэтому постараемся теперь проявить себя уже в новом амплуа. И, кто знает, может, окажемся в таком формате гораздо сильнее, чем просто сольные вокалисты.

После длительного ночного совещания судьи отобрали 24 лучших участника — по шесть в каждую категорию. Их традиционно четыре: «Парни», «Девушки», «Коллективы» и «Те, кому за 30». А вот кому из членов жюри какая категория достанется, станет известно в последнем выпуске тренировочного лагеря, 23 ноября.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что Андрею Данилко, выступавшему в образе Верке Сердючки, стало плохо во время съемок новогоднего шоу на одном из телеканалов.

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