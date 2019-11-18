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Происшествия

Маньяк в Днепре: полиция подтвердила серию нападений и обнародовала фоторобот преступника

22:18 18 ноября 2019 370
Нападение
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепре полиция составила фоторобот неизвестного злоумышленника, который в период с 7 по 15 ноября совершил шесть нападений на женщин.

Согласно показаниям потерпевших, это мужчина в возрасте 25−30 лет, рост 175 см, худощавый. Лицо европейского типа, с впалыми щеками Ни широкими скулами. Волосы темно-русые и длинные.

Фоторобот

Во всех случаях был одет в куртку черного или темно-синего цвета, спортивные штаны или светло-голубые джинсы.

Напомним, неизвестный мужчина подходил к потенциальной жертве, бил ее в лицо и стремительно убегал. При этом он не грабил своих жертв. Именно из-за отсутствия материального ущерба заявление пострадавшие в полицию не писали. В то же время женщины опасаются, что неизвестный «психопат» может нечаянно нанести очень глубокое ранение очередной своей жертве, повредив жизненно важные органы.

Напомним, в Запорожье активистка стала жертвой серийного маньяка.

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