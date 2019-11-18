Происшествия

Бьет в лицо средь бела дня и убегает: в Днепре участились случаи нападения на женщин опасного психопата

В городе Днепр, где несколько дней назад 15-летняя девушка получила огнестрельное ранение головы, на Левом берегу зафиксирован рост странных нападений на женщин: неизвестный мужчина подходит к потенциальной жертве, бьет ее в лицо и стремительно убегает

Об этом сообщает издание ДП.

По словам пострадавших, неизвестный не грабит и не отбирает у них ценные вещи, но наносит по лицу сильные удары.

Девушки, а также те, кто знают о подобных случаях утверждают, что это может быть психически больной человек.

«Что самое интересное, ничего не забрал и ударил прям на выходе из булочной, если б хотя бы на улице, я может быть хоть как-то отреагировала»,— написала местная жительница Екатерина.

Один случай нападения был в районе булочной на Ковалевской. Второй похожий инцидент случился в то время когда девушка выходила из троллейбуса. Мужчина сильно ударил ее прямо в лицо и сразу же сбежал. Рана была настолько серьезная, что потерпевшей пришлось накладывать швы.

Еще один случай нападения был вечером 7 ноября. Девушка, которая работает няней, около 21:00 вышла из квартиры клиентов. Через час она позвонила хозяйке и рассказала о том, что на нее напал неизвестный мужчина, который ударил ее кулаком по лицу, а потом сбежал. При этом обокрасть пострадавшую мужчина даже не пытался.

Из-за отсутствие материального ущерба заявление пострадавшие в полицию не писали. В то же время женщины опасаются, что неизвестный «психопат» может нечаянно нанести очень глубокое ранение очередной своей жертве, повредив жизненно важные органы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в октябре по ночным улицам Днепра разгуливал голый мужчина и вступал в беседы с одинокими прохожими.

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