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Пассажир был без сознания, водитель захлебывался кровью: полицейский спас пострадавших в ДТП (фото, видео)
Патрульный полицейский, случайно ставший очевидцем жуткого ДТП на Луганщине, спас жизни пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области на своей странице в Facebook.
Примерно в 7 часов утра 18 ноября 26-летний патрульный роты тактико-оперативного реагирования Сергей Подгорный, направляясь на своем автомобиле на работу из Кременной в Лисичанск, увидел, что у моста через реку Боровая, на выезде из Северодонецка в сторону Рубежного, столкнулись легковушка и грузовик.
— Утром был сильный туман, поэтому я сначала не автомобили увидел, а услышал свист резины и характерный звук мощного удара, — рассказал «ФАКТАМ» патрульный Сергей Подгорный. — Грузовик «Мерседес» и серая «Мазда» столкнулись с такой силой, что разлетелись в разные стороны и съехали в кювет. Я остановился на обочине и побежал к искореженной «Мазде». И у водителя, и у пассажира, который сидел с ним рядом, были серьезные травмы головы. У водителя были выбиты зубы, он захлебывался кровью. Пассажир был без сознания.
Я выбил водительскую дверь и помог мужчине расположиться так, чтобы он смог выплюнуть кровь. Затем я выбил дверь возле пассажира и осторожно положил на его же сиденье. Старался сильно не «кантовать», потому что у него могли быть и неочевидные травмы. Пассажир открыл глаза, я стал с ним говорить.
Позвонив на 102, сообщил координаты места происшествия, коллеги вызвали медиков и спасателей. Увы, ни один из проезжавших мимо водителей не остановился. Затормозили только военные. Вместе с ними мы помогли медикам грузить пострадавших в машины скорой помощи. Водитель грузовика травм не получил, а у его пассажирки оказалась сломана нога.
Ни один из водителей и пассажиров не был пристегнут ремнями безопасности.
Отвечая на вопрос о том, как ему удалось выбить покореженные двери, Сергей Подгорный признался, что сделал это голыми руками, так как в недавнем прошлом занимался тяжелой атлетикой. А грамотно оказать доврачебную помощь ему помогли занятия на курсах по тактической медицине, которые он прошел два года назад при поступлении на службу в полицию.
Сотрудники Луганского регионального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф также отметили правильные действия полицейского по оказанию доврачебной помощи пострадавшим на своей странице в Facebook.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе машина скорой помощи известной частной медицинской компании врезалась в дерево. Удар был такой силы, что из салона скорой, по свидетельству очевидцев, «буквально вылетел пациент».
А в Днепре произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. От удара автомобиля он пробил лобовое стекло и залетел в салон машины.
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