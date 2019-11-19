Украина

Ждать еще несколько лет: в Кабмине рассказали, когда в Украине появится связь 5G

Связь нового поколения 5G, которая появляется уже в большинстве развитых стран, в Украине может появиться только через три года.

Такой прогноз высказал в интервью заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест, сообщает УНН.

«Я думаю, что реальное использование 5G у нас появится через три года. Такие же предположения высказывали и украинские мобильные операторы. Глава Национальной комиссии регулирования связи и информатизации Александр Животовский заявлял, что тендеры могут пройти и раньше. Но в 2020 году работать 5G-сети в Украине точно не будут», — сказал Александр Шелест.

Заместитель министра также добавил, что главная задача 5G — выработать полезные «кейсы», поскольку такой интернет предназначен, прежде всего, для бизнеса. Например, в сельском хозяйстве компании уже заинтересованы в использовании беспилотных тракторов.

Также Александр Шелест сказал, что использовать для внедрения 5G нужны те же частоты, что и в Европе — 700 мегагерц, 3,4−3,8 гигагерца и 27 ГГц. Лицензии на использование 5G будут выдавать на основе тендера.

Также заместитель министра сообщил, что начать надо с изменения Налогового кодекса. Должно пройти полгода, прежде чем налоговые ставки могли бы повыситься и чтобы изменения вступили в силу.

«Цель правительства на пять лет — охват 80% домохозяйств фиксированным широкополосным интернетом. Причем мы имеем в виду не просто предоставить возможность, а не менее 70% - именно подключение и использование услуг. Официальная статистика свидетельствует, что уровень проникновения фиксированного интернета у нас — около 30−35% «, — сказал он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пятый президент Украины Петр Порошенко подписал в мае текущего года указ, который определяет график запуска в стране связи пятого поколения.

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