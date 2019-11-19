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Скандал в РФ: 29-летний священнослужитель женился на 14-летней девочке (видео)
В республике Татарстан (РФ), где недавно две дамы жестоко изнасиловали парня секс-игрушкой из-за разбитого «айфона», произошел вопиющий случай: взрослый мужчина женился на несовершеннолетней девочке.
Об этом пишет Mash.
Сообщается, что влюбленные познакомились год назад. Мужчина служил в мечети, а школьница ходила туда на уроки. Он учил ее арабскому языку и Корану.
Между парой вспыхнули чувства, но молодой священнослужитель чтил традиции. Он знал, что не должен близко общаться с юной девушкой. С его статусом прикосновения и даже взгляды запрещены.
Имам пришел к родителям девочки, вместе они все обсудили и решили, что возлюбленные должны повенчаться по мусульманским обычаям, тогда их чувства станут пристойными. Но местные власти не оценили искренность намерений брачующихся.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и посадили его в СИЗО. На мать девочки тоже завели «уголовку» — за пособничество и жестокое обращение с ребенком.
В то же время адвокат семьи считает, что это уголовное преследование несостоятельно, так как несмотря на мусульманский брак, молодые не спали вместе. Отец девочки поставил условие, что до 16-летия дочери, они с мужем будут жить раздельно. Да и медицинская экспертиза подтвердила, что школьница чиста.
Однако правоохранители не закрывают дело.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», власти Малайзии начали расследование в отношении имама из штата Келантан, который взял в жены 11-летнюю девочку из Таиланда. Сообщается, что 41-летний Че Абдул Карим Че Абдул Хамид нарушил закон, по которому минимальный возраст вступления в брак для мусульманок составляет 16 лет (при разрешении шариатского суда и родителей).
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