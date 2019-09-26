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Лопнуло стекло: две дамы жестоко изнасиловали парня секс-игрушкой из-за разбитого «айфона»
В Татарстане (Россия) две подруги надругались над 19-летним юношей, который якобы повредил iPhone одной из них. Об этом пишет «Лента.ру».
Сообщается, что инцидент произошел в городе Бугульма. 22-летняя девушка попросила знакомого починить сломанный смартфон и пригласила его к себе домой. В какой-то момент юноша отлучился, а когда вернулся, в квартире появилась 30-летняя подруга девушки, а экран iPhone оказался треснут.
Женщины обвинили парня и потребовали у него возместить ущерб.
«Получив отказ, вместе со своей знакомой они избили его, после чего совершили в отношении потерпевшего насильственные действия сексуального характера», — сообщил СМИ старший помощник руководителя СУ СК по Республике Татарстан Андрей Шептицкий. Он отметил, что все происходящее девушки снимали на тот самый злополучный телефон.
Насильницы пригрозили, что выложат видео в сеть, и пострадавший якобы ушел за деньгами, но на самом деле отправился в полицию.
Сейчас на насильниц заведено уголовное дело, а снятое ими видео приобщено к материалам уголовного дела.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что изнасилование мужчины женщиной доказать невозможно: что-то не так с новыми «сексуальными» законами.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».