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Масштабный пожар в воинской части на Львовщине: есть погибшие и пострадавшие (фото)
Пожар возник в 5 часов утра во вторник, 19 ноября, на территории воинской части, расположенной в селе Старичи Яворовского района Львовской области. Как сообщает командование Сухопутных войск ВСУ, по предварительной информации, «вследствие загорания строения погиб офицер, еще один получил травмы и ожоги. Он оперативно доставлен в центральную районную больницу города Новояворовск».
Пожар локализован. Его причина устанавливается. Расследование ведут военная служба правопорядка и полиция.
Напомним, что на днях в Винницкой области, где в 2017 году произошел масштабный пожар на складах в Калиновке, снова горел склад вещевого имущества воинской части (59 мотопехотная бригада) города Гайсина.
А в Балаклее Харьковской области четыре дня назад на территории арсенала снова взрывались боеприпасы. На этих складах уже происходили ЧП — масштабные взрывы боеприпасов в 2017 году нанесли ущерб в миллиард долларов.
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