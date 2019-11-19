Происшествия

Масштабный пожар в воинской части на Львовщине: есть погибшие и пострадавшие (фото)

Пожар возник в 5 часов утра во вторник, 19 ноября, на территории воинской части, расположенной в селе Старичи Яворовского района Львовской области. Как сообщает командование Сухопутных войск ВСУ, по предварительной информации, «вследствие загорания строения погиб офицер, еще один получил травмы и ожоги. Он оперативно доставлен в центральную районную больницу города Новояворовск».

Пожар локализован. Его причина устанавливается. Расследование ведут военная служба правопорядка и полиция.

Напомним, что на днях в Винницкой области, где в 2017 году произошел масштабный пожар на складах в Калиновке, снова горел склад вещевого имущества воинской части (59 мотопехотная бригада) города Гайсина.

А в Балаклее Харьковской области четыре дня назад на территории арсенала снова взрывались боеприпасы. На этих складах уже происходили ЧП — масштабные взрывы боеприпасов в 2017 году нанесли ущерб в миллиард долларов.

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