Шоу-бизнес

Я пережила стресс: мисс Украина-Вселенная 2019 о проблеме с визой

Победительница национального конкурса «Мисс Украина-Вселенная"-2019 26-летняя Анастасия Суббота таки представит Украину на мировом смотре красавиц. Напомним, посольство США отказало в визе украинской красавице. После обнародования этой информации волны возмущения со стороны организаторов посольство все же дало Анастасии разрешение на въезд в Соединенные Штаты.

Конкурс «Мисс Вселенная"-2019 пройдет 8 декабря в Атланте, штат Джорджия.

— Я счастлива, что буду представлять свою страну, — призналась «ФАКТАМ» Анастасия. — Честно говоря, я пережила стресс, узнав, что моя поездка под угрозой срыва. Теперь все идет своим чередом: я собираю гардероб, финальное платье и национальный костюм уже готовы. Весь мой багаж, думаю, уместится в пять чемоданов!

Анастасия улетит в США уже 25 ноября. По правилам конкурса, все девушки начинают подготовку к финалу за несколько недель до события. В этом году участвовать в «Мисс Вселенная» будут 79 красавиц, представляющих все континенты.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гала-финал конкурса красоты «Мисс Украина-Вселенная-2019» прошел поздним вечером 24 октября в одном из самых фешенебельных отелей в центре Киева. Победительницей конкурса стала 26-летняя Анастасия Суббота из Запорожья.

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