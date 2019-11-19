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Происшествия

Страшное ДТП на Тернопольщине: двое погибших, четверо травмированных (фото)

13:03 19 ноября 2019 71
ДТП на трассе Доманово – Черновцы
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Кровавое дорожно-транспортное происшествие произошло утром во вторник, 19 ноября, на трассе Доманово — Черновцы, где не разминулись микроавтобус и автомобиль.

— По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Mercedes выехал на полосу встречного движения, где врезался в Volkswagen Crafter. В результате ДТП в «легковике» два человека погибли, трое были госпитализированы. Попал в больницу и водитель микроавтобуса, — сообщает ГУ Национальной полиции Тернопольской области.

Правоохранители устанавливают причины произошедшего, открыто уголовное производство.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жуткой аварии, произошедшей днем ранее в Днепре. Honda столкнулась с автомобилем ВАЗ. От удара они вылетели на парковку торгового центра.

А на Луганщине 18 ноября пострадавших в ДТП спас патрульный полицейский, случайно ставший очевидцем аварии. Грамотно оказать людям доврачебную помощь ему помогли занятия на курсах по тактической медицине, которые он прошел при поступлении на службу в полицию.

«ФАКТЫ» писали также о том, что в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей, в том числе и полицейской машины.

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