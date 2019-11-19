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Внук Пугачевой бросился с небоскреба (видео)
Внук знаменитой певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков с женой Аленой решились на отчаянный шаг. Во время отдыха в Дубае они совершили экстремальный поступок — прыгнули с небоскреба. Любитель экстрима Никита уговорил супругу испытать на себе аттракцион зиплайн, старт которого находится на небоскребе высотой в 170 метров. На тросах можно разогнаться до 80 км/ч.
Экстремальным видео Никита поделился в Instagram. Однако, по словам сына Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, аттракцион показался ему детским весельем.
«Веселая штучка в Дубае, не сказал бы, что захватывает от скорости, но если представить, что ничего не держит, то ощущение, будто летишь между зданий как супермэн! @alenaakrasnova ехала параллельно со мной на соседнем тросе», — написал Никита.
Напомним, Пресняков-младший женился два года назад. Молодые живут в загородном доме Пугачевой на Истре. Никита самостоятельно строит карьеру, отказавшись от помощи знаменитых родственников.
По матери у него также есть брат Дени Байсаров и сестра Клава Земцова. Также Владимир Пресняков с женой Натальей Подольской воспитывают маленького сына.
Недавно Кристина Орбакайте призналась, что не вмешивается в личную жизнь детей и не влияла на их выбор.
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