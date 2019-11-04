24.66 / 24.91 27.37 / 27.80
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте рассказала о романах младшего сына

17:09 4 ноября 2019 270
Кристина Орбакайте с сыном Дени Байсаровым
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известная российская певица Кристина Орбакайте рассказала о романах младшего сына Дени Байсарова, который якобы встречается с эффектной блондинкой по имени Мария и даже представил ее семье.

Звездная мать оказалась не в курсе сердечных дел 21-летнего сына. Кристина говорит, что Дени не знакомил ее со своей избранницей и не делится подробностями личной жизни. Она считает это нормальным.

«Сейчас другая, знаете, молодежь. Они еще долго выбирают, разбираются, поэтому пускай еще погуляет», — прокомментировала Орбакайте в программе «Ты не поверишь!»

Певица отметила, что не навязывает детям свое мнение и позволяет им самостоятельно принимать решения, в том числе и в выборе спутников. Она не уверена в том, будет ли Дени советоваться с ней перед тем, как сделать предложение любимой девушке. Как это в свое время сделал старший сын Никита.

«Мои дети особо не советуются, уже ставят перед фактом: это моя будущая жена, и всё», — утверждает певица.

Напомним, Кристина Орбакайте — мать троих детей. Старший сын, 28-летний Никита Пресняков женился в 2017 году, самостоятельно строит свою жизнь и карьеру.

21-летний Дени Байсаров получил степень бакалавра в Лондоне, живет за границей. Также Кристина с мужем Михаилом Земцовым воспитывают дочь Клаву, которой исполнилось 7 лет.

Ранее Орбакайте рассказывала о том, что старалась не баловать своих детей и не поощряла дорогие подарки от звездных родственников. Она призналась, что даже ссорилась из-за этого с матерью Аллой Пугачевой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Поезд

Туалет-будуар: сеть насмешило новшество в украинском поезде

Грибы в поезде

Грибникам на заметку: в сети обсуждают фото необычной находки в украинском поезде

Путин и Зеленский

Будет новый Майдан: Зеленского предостерегли от роковой ошибки в договоренностях с Путиным

эвелин польна

Дочь известной российской певицы попала в реанимацию без сознания

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер