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- 17:09 Кристина Орбакайте рассказала о романах младшего сына
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Кристина Орбакайте рассказала о романах младшего сына
Известная российская певица Кристина Орбакайте рассказала о романах младшего сына Дени Байсарова, который якобы встречается с эффектной блондинкой по имени Мария и даже представил ее семье.
Звездная мать оказалась не в курсе сердечных дел 21-летнего сына. Кристина говорит, что Дени не знакомил ее со своей избранницей и не делится подробностями личной жизни. Она считает это нормальным.
«Сейчас другая, знаете, молодежь. Они еще долго выбирают, разбираются, поэтому пускай еще погуляет», — прокомментировала Орбакайте в программе «Ты не поверишь!»
Певица отметила, что не навязывает детям свое мнение и позволяет им самостоятельно принимать решения, в том числе и в выборе спутников. Она не уверена в том, будет ли Дени советоваться с ней перед тем, как сделать предложение любимой девушке. Как это в свое время сделал старший сын Никита.
«Мои дети особо не советуются, уже ставят перед фактом: это моя будущая жена, и всё», — утверждает певица.
Напомним, Кристина Орбакайте — мать троих детей. Старший сын, 28-летний Никита Пресняков женился в 2017 году, самостоятельно строит свою жизнь и карьеру.
21-летний Дени Байсаров получил степень бакалавра в Лондоне, живет за границей. Также Кристина с мужем Михаилом Земцовым воспитывают дочь Клаву, которой исполнилось 7 лет.
Ранее Орбакайте рассказывала о том, что старалась не баловать своих детей и не поощряла дорогие подарки от звездных родственников. Она призналась, что даже ссорилась из-за этого с матерью Аллой Пугачевой.
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