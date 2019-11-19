Отопление и горячая вода резко подорожают: правительство «отпустило» тарифы

Деньги

С наступлением холодов вопрос жилищно-коммунальных услуг, особенно отопления и горячего водоснабжения, встает особенно остро. С одной стороны, мы видим, сколько в стране проблем с качеством этих услуг, с другой — коммунальщики, являющиеся зачастую монополистами, могут продавать людям свой низкокачественный сервис за огромные деньги. Особенно если государство не контролирует вопрос ценообразования. А нынешнее правительство, похоже, решило «отпустить» стоимость отопления и горячего водоснабжения в свободное плавание на рынке.

Возможные финансовые расходы местных бюджетов переложили на плечи населения

Правительство приняло решение «О признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Украины от 26 июня 2019 г. № 560». Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, это «решение обеспечивает стабильное прохождение отопительного сезона и устраняет угрозу отключения городов от газа из-за экономически необоснованных ставок тарифов».

Стоит напомнить, что неожиданно отмененное постановление Кабмина от 26 июня 2019 года № 560 «Некоторые вопросы защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» вводило предельные ограничения тарифов на:

услугу по снабжению тепловой энергии для населения — 1400 грн (с НДС) за 1 Гкал (при наличии приборов учета) и 35,21 грн (с НДС) за 1 кв. м (без приборов учета).

услугу по горячему водоснабжению — 83,66 грн (с НДС) за 1 м куб. при условии подключения полотенцесушителей и 75,74 грн (с НДС) за 1 м куб. при отсутствии полотенцесушителей.

Формальным поводом для отмены ограничения стоимости тепла и воды стало обращение к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку Ассоциации городов Украины с просьбой отменить постановление, принятое еще правительством Владимира Гройсмана. В обращении указывалось, что средневзвешенный тариф по Украине на тепловую энергию по состоянию на 1 мая 2019 года, то есть на момент введения предельных тарифов, составлял 1807 грн за 1 Гкал. А введение меньшего тарифа, в соответствии с постановлением № 560, могло привести к дополнительным расходам местных бюджетов за отопительный сезон 2019/2020 года на сумму 7 млрд грн. Теперь эти деньги возьмут из карманов населения.

«При этом подчеркиваем, что граждане, чьи доходы недостаточны для расчета за коммунальные услуги, имеют право на субсидию. В общей сложности на следующий год в Государственном бюджете на программу субсидий заложено 47,6 млрд грн, что сопоставимо с суммой на указанные цели на 2019 год», — говорится в официальном сообщении Кабмина. Однако на самом деле в 2019 году на субсидии было направлено на 8 млрд грн больше.

Правительственное решение вызывает немало вопросов, ответить на которые «ФАКТЫ» попросили экспертов.

«Я бы обратила внимание на политтехнологический аспект данного решения, — сообщила «ФАКТАМ» эксперт Центра структурной политологии «Выбор» Лилия Брудницкая. — «Потолок» тарифам на жилищно-коммунальные услуги задал предыдущий премьер-министр Владимир Гройсман. Мы помним, что тогда это было подано в СМИ как великое достижение и работа на благо народа. Сейчас правительство Александра Гончарука упрекают в «антинародности». И, разумеется, такое решение, которое им было принято (об отмене «потолка»), только усилит критику. Премьер привычно сошлется на МВФ.

Но если Гончарук впоследствии примет аналогичное постановление, на фоне ползучего роста тарифов, то уже он и его патрон президент Владимир Зеленский, а не Гройсман и Порошенко, будут пиариться на заботе о благе народа. Что, замечу, очень важно перед местными выборами весной 2020 года и обкаткой на выборах в некоторых общинах в конце декабря", — считает Брудницкая.

«Никакого рынка в поставках отопления и горячей воды в Украине нет»

Однако миллионы украинцев в первую очередь интересует вопрос: приведет ли снятие ограничений к росту цен на отопление и горячую воду?

«Да, приведет, — высказал свою уверенность „ФАКТАМ“ кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский. — С этой целью и снимаются ограничения. При этом, как всегда, ссылаются на то, что, мол, свободный рынок в дальнейшем снизит цены. Однако никакого рынка в поставках отопления и горячей воды в Украине нет. Эти поставки осуществляют компании-монополисты. Никакой конкуренции в этой сфере не существует, и люди не могут выбирать поставщиков».

С таким мнением соглашаются и другие эксперты.

«Конечно, принятое решение повлияет на тарифы, — сообщил „ФАКТАМ“ основатель компании Investment Development Property Игорь Черненко, — Очевидно, что именно для этого Кабмин и отменил постановление о вводе предельных ограничений тарифов на тепло и горячую воду. Думаю, учитывая, что цена на тепловую энергию для населения до ввода ограничения была 1807 грн за 1 Гкал, следует ожидать роста тарифов минимум на 20−24%».

Однако некоторые эксперты не столь однозначны в своих прогнозах.

«Сейчас назвать цифру, на сколько вырастет цена отопления и горячей воды, трудно, — высказал свое мнение „ФАКТАМ“ эксперт Центра „Ейдос“ Виктор Таран. — Потому что каждый город имеет свои тарифы на газ, отопление и водоснабжение. Единственное, что точно можно прогнозировать: тарифы поднимутся пропорционально, в соответствии с теми ценами, которые выставляют населению операторы услуг».

Не менее важным для людей остается вопрос — повлияет ли подорожание отопления и горячей воды на другие жилищно-коммунальные услуги?

«Поскольку нет официально оглашенной структуры тарифов и их экономического обоснования, то прогноз, основанный на экономических же или математических факторах, невозможен или он будет очень приблизительным, — считает Лилия Брудницкая. — Полагаю, поставщики воспользуются ситуацией, чтобы обосновать перед Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), рост своих тарифов. А там — как карта ляжет. Вероятность удовлетворения запросов поставщиков НКРЭКУ будет напрямую зависеть от отношений владельцев теплокоммунэнерго и генерирующих компаний с властью».

Претендентов на субсидии станет больше, а денег на это в госбюджете — меньше

Эксперты отмечают и другие последствия правительственного решения.

«Тарифы, безусловно, вырастут. Также практика показывает, что в сегменте ЖКХ каждый скачок цен приводит к росту долгов за коммунальные услуги, — рассказала „ФАКТАМ“ основатель управляющей компании „Затишна оселя“ Диана Гранцева. — На сегодня задолженность населения уже составляет порядка 4 млрд грн, и ее прирост только за прошлый год составил 800 млн грн. Именно этот показатель должен быть одним из ключевых при оценке эффективности государственного управления и регулирования данного сектора экономики, где доля влияния государства, в том числе в вопросе ценообразования, достаточно велика. Люди перестают платить вообще, видя необоснованный рост тарифов и, думаю, это ключевой момент, с которым необходимо работать».

Кроме того, несмотря на заявления правительства, его решение может напрямую отразиться на самых социально незащищенных группах населения.

«В таких условиях количество претендентов на субсидии увеличится, — считает Александр Хмелевский. — Однако принятый госбюджет на 2020 предусматривает не увеличение, а сокращение средств на субсидии. Поэтому денег у государства не хватит даже на нынешних получателей. И не забывайте, что власти уже объявили очередную верификацию получателей субсидий и другой социальной помощи. Поэтому далеко не всем претендентам предоставят государственную помощь и сам размер субсидий может существенно сократиться».

В вопросе обеспечения людей субсидиями возникают и другие нюансы.

«Мы слышали четкие заявления представителей правительства и пропрезидентского монобольшинства в парламенте о том, что взят курс на сокращение количества субсидиантов, — напомнила Лилия Брудницкая. — Первый шаг сделан: это рост минимальной зарплаты и прожиточного минимума, заложенные в госбюджет на 2020 год. Автоматически отсекаются от субсидий несколько сотен тысяч госслужащих и бюджетников, которым будут выплачиваться повышенные зарплаты или им сократят выплаты субсидий.

Обращу внимание и еще на такой деликатный момент. Отныне сумма субсидии не будет публиковаться в платежке, а субсидиант будет получать живые деньги и ими оплачивать счета. Такая мелочь способна очень серьезно повлиять на количество получателей. Ведь платежка — официальный документ. Если в ней не указана сумма субсидии, то ее как бы и нет. И если субсидиант не получил очередной «транш», — это его проблемы, а платить он должен всю сумму. Так как задержки в перечислении средств весьма вероятны, субсидианту, платить будет нечем. А за долг свыше 340 грн получателя теперь лишают права на субсидию. Так в «ручном» режиме власть сможет регулировать количество субсидиантов, причем намного жестче и эффективнее в плане сокращения таковых, чем по итогу верификации", — подытожила Брудницкая.

Стоит напомнить, что, несмотря на обещания правительства не повышать коммунальные тарифы, в Украине таки выросла стоимость газа для населения. Как показывает опыт, это всегда приводит к повышению тарифов на отопление, горячее водоснабжение и другие коммунальные услуги.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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