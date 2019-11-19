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Ретроспективный пересмотр «зеленого» тарифа увеличит долю российской электроэнергии на нашем рынке, — эксперт
Замораживанием развития «зеленой» энергетики, которое произойдет в случае инициированного Андреем Герусом ретроспективного пересмотра «зеленого» тарифа, мы ставим под угрозу нашу энергонезависимость, ведь часть «зеленых» займет российский импорт. Об этом написал экономический эксперт Борис Кушнирук на своей странице в Facebook.
Эксперт напомнил, что 27 сентября на круглом столе в комитете ВР по вопросам энергетики под председательством Андрея Геруса было анонсировано несколько законодательных инициатив, которыми предлагается ретроспективно пересмотреть «зеленый тариф», а в начале октября к этому добавили еще одну инициативу — отменить гарантированный выкуп электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников.
«Замораживая» развитие ВИЭ, мы останавливаем работу по достижению энергонезависимости: меньше электроэнергии из ВИЭ, больше импорта электроэнергии из России, который, что неудивительно, также пролоббировал Герус", — написал Кушнирук.
Экономист отметил, что из-за инициативы Геруса Украина может свернуть с пути развития неуглеводной энергетики, которым следуют европейские страны, и сравниться с Россией, где доля ВИЭ в производстве электроэнергии приближается к статистической погрешности. И именно российская электроэнергия займет долю энергорынка, которую сейчас имеют ВИЭ.
«Доля рынка, которую принудительно освободит ВИЭ, займет импорт электроэнергии из России. Выдавит он и существенную часть электроэнергии „Энергоатома“, и тепловой генерации — объем пересечения позволит россиянам занять 30% украинского рынка. Что мы уже и видим. Импортированная из России электроэнергия в отдельные дни ноября занимала 15% свободного рынка электроэнергии, и, чтобы не допустить разбалансировки энергосистемы, „Укрэнерго“ (ее оператор) уже отключал и „Энергоатом“, и ТЭС, и ВИЭ. В угоду российской электроэнергии», — отметил Кушнирук.
Напомним, с 1 октября в результате принятия «поправки Геруса» началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза — до 12 млн кВт-ч / сут.
Ранее президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец сообщил, что импортеры российской электроэнергии демпингуют на украинском рынке, а объем российской электроэнергии, которая поставляется на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%.
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