СМИ назвали реприватизацию тревожным сигналом для инвесторов

Деньги

Возможная реприватизация «Укртелекома» станет тревожным сигналом для иностранных инвесторов. Об этом идет речь в материале издания «Капитал» «Стой там — иди сюда: Почему реприватизация одного „Укртелекома“ может распугать инвесторов на десятки других объектов».

Издание подчеркивает, что любая реприватизация — это тревожный сигнал для всех действующих инвесторов и, тем более, для потенциальных. Что особенно важно для Украины сейчас, когда власть намерена провести очередную волну большой приватизации и открыть рынок земли.

Автор материала отмечает, что к судебному процессу, который инициировал Фонд госимущества за возврат в госсобственность «Укртелекома», сегодня приковано внимание всех потенциальных инвесторов, ожидающих старта «большой приватизации».

«Они хотят наперед знать ответ на вопросы: не отберут ли завод или компанию в Украине через три года после приватизации? Смогут ли национальные суды в Украине защитить право собственности, если государство в какой-то момент передумает или „подыщет“ нового инвестора? Без правильных ответов на эти вопросы иностранные инвестиции останутся за границей. Никто не будет тратить больше, чем сможет безболезненно потерять, а это уж точно не ожидаемые многомиллионные инвестиции», — отмечается в материале.

По мнению автора, чем дольше хозяйственные суды сохраняют интригу по этому делу и чем дольше его рассматривают, тем меньше шансов на то, чтобы инвесторы приняли решение в пользу вливания в экономику Украины, а не другой соседней страны, где правила игры понятны и гарантированны.

«Сейчас Украине, чье экономическое развитие напрямую зависит от того, поверит ли в нее инвестиционное сообщество, надо быть максимально осторожной в своих действиях по отношению к тем, кто уже вложился в экономику страны», — подчеркивает автор материала.

Напомним, экономист Алексей Кущ считает, что возможное возвращение в госсобственность «Укртелекома» может поставить крест на инвестиционных планах правительства и движении инвестиций в частный сектор. По его мнению, чтобы привлечь инвестора, ему необходимо предоставить долгосрочные гарантии.

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