Швеция отказалась от каких-либо претензий к Ассанжу

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Во вторник, 19 ноября, прокуратура Швеции сообщила о том, что предварительное расследование в отношении основателя скандально известного портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа прекращено. Напомним, австралийского журналиста подозревали в изнасиловании женщины в 2010 году. Заместитель генерального прокурора Швеции Ева-Мари Персон подчеркнула: «Доказательства недостаточно убедительные, чтобы предъявить официальное обвинение».

Она также отметила, что прокуратура предприняли все возможные меры в рамках данного расследования. Поскольку доказательств нет, никаких претензий к Ассанжу тоже больше нет.

Вряд ли это известие как-то облегчит участь основателя WikiLeaks. Джулиан в настоящее время находится в британской тюрьме, где отбывает 50-недельный срок за нарушение условий освобождения под залог и домашнего ареста. В феврале его ждет судебный процесс, где будет решаться вопрос о выдаче журналиста Соединенным Штатам.

Попробуем коротко напомнить основные эпизоды этой запутанной истории. Австралиец Джулиан Ассанж, который со школьных лет увлекался хакерством, разработал свой кодекс журналистики. Он утверждает, что главная задача журналистов — делиться с обществом информацией. Любой информацией, даже той, которую принято считать секретной. Получение информации оправдывает средства. Если нужно, следует взламывать компьютерные системы, но не повреждать их при этом.

В 2006 году Ассанж основал сайт WikiLeaks. Главный сервер он разместил в Швеции. Сайт начинает публиковать секретные документы, в основном, американские. Их Ассанж получает от своих информаторов в секретных службах США. Имена этих людей Джулиан не называет.

С ноября 2009 года по конец июля 2010 года WikiLeaks публикует десятки тысяч секретных документов Пентагона. Документы Министерства обороны США касаются военных кампаний в Афганистане и Ираке. В ноябре 2010 года происходит еще одна массовая утечка. На это раз огласку получают документы Государственного департамента США. Параллельно WikiLeaks рассылает имеющиеся у него документы ведущим мировым СМИ.

Администрация президента США Барака Обамы негодует. Но Ассанж продолжает свое дело. В 2011 году он публикует миллионы секретных документов о работе частной американской компании Stratfor, которая занимается разведывательной деятельностью.

К этому времени Ассанж вынужден покинуть Швецию. Он опасается, что его выдадут США. Большую часть времени журналист проводит в Британии. В августе 2010 года Швеция выписывает международный ордер на арест Ассанжа в связи с обвинениями в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Журналист все отрицает. Он подчеркивает, что данное расследование имеет политическую подоплеку.

1 декабря 2010 года Интерпол на основании запроса Швеции выдает свой ордер на арест Ассанжа. Узнав об этом, Джулиан появляется в одном из лондонских полицейских участков. Его арестовывают 7 декабря 2010 года.

Через неделю суд принимает решение об освобождении Ассанжа под залог в размере 240 тысяч фунтов (примерно 360 тысяч долларов). Он дает подписку о невыезде и обязуется являться на все судебные заседания относительно его экстрадиции в Швецию. 24 февраля 2011 года такое решение принимается британским судом. Ассанж подает апелляцию. В итоге в июне 2012 года все британские судебные инстанции подтверждают решение об апелляции. 19 июня Джулиан, все еще находясь под подпиской о невыезде, появляется на территории посольства Эквадора в Лондоне и просит предоставить ему политическое убежище.

Власти Эквадора удовлетворяют его просьбу. Однако британская полиция обещает арестовать Ассанжа, как только он покинет территорию посольства. Основатель WikiLeaks вынужден укрывать в дипломатической миссии почти семь лет!

В 2017 году шведские правоохранительные органы уже закрывали дело об изнасиловании. Однако в мае 2019 года прокуратура Швеции попыталась вновь начать расследование и запросило суд о выдаче ордера на заочный арест Ассанжа. Суд отказал.

Это произошло уже после того, как новый президент Эквадора Ленин Морено принял решение лишить журналиста политического убежища. Глава государства объявил об этом 11 апреля. Ассанжа лишили гражданства Эквадора. Посол этой страны в Великобритании пригласил лондонских полицейских пройти на территории миссии. Ассанжа арестовали прямо в здании посольства.

В США Джулиану грозит 175-летний срок заключения. Обвинения против него выдвинуты по 18 пунктам. Все решится, очевидно, в феврале в британском суде. А пока Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш.

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