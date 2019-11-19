Происшествия

Дело чиновника-живодера в Хмельницком, который привязал к автомобилю собаку, якобы покусавшую его маму, и тянул несколько километров по асфальту, обрастает все новыми скандальными подробностями. Чтобы избежать наказания, чиновник предпринял сразу несколько шагов. Попытался, во-первых, задним числом устроить «покусанную» маму в больницу, во-вторых — избавиться от вещественного доказательства, то есть попросту убить искалеченную собаку. Ни то, ни другое ему, к счастью, не удалось. Об этом «ФАКТАМ» рассказала зоозащитница, у которой сейчас находится пострадавшее животное.

— Я только что была в полиции, — говорит глава общественной организации зоозащитников Хмельницкого «Врятуй життя» Елена Голубничая. — Там подтвердили, что открыто уголовное производство по факту жестокого обращения с животными. Мы со своей стороны тоже подали заявление с 260 подписями. А еще попросили, чтобы нашу общественную организацию признали пострадавшей стороной, ведь собака находится у нас, и мы в таком случае сможем выступать в защиту ее прав в суде.

Полиция пошла нам навстречу. А еще полицейские поделились информацией, что подозреваемый пытался 19 ноября оформить свою маму в больницу задним числом, чтобы доказать обоснованность своего жестокого поведения. Мол, пес искусал маму, а сын за нее вступился и решил наказать животное. Конечно, привязать собаку к машине и тащить — это не наказание, а чистой воды живодерство. Хорошо, что врачи не согласились оформить его маму — не захотели неприятностей.

Напомним: в понедельник, 18 ноября, возле села Кузьмин Красиловского района Хмельницкой области проезжавший на дороге военнослужащий увидел машину, которая на цепи, привязанной к бамперу, волочила собаку. Он догнал живодера, вынудил его остановиться и выйти из автомобиля. А когда тот попытался скрыться, не дал ему это сделать, снял все на видео и вызвал полицию.

— Я как раз заезжал в Кузьмин, а машина этого человека двигалась мне навстречу, на выезд из села, — объясняет «ФАКТАМ» военнослужащий, попросивший не указывать его имени и фамилии. — Когда мы разминулись, я увидел в зеркале заднего вида, что за той машиной что-то волочится. Пригляделся — собака! То, что теперь этот человек говорит, что думал, будто пес бежит, неправда: машина двигалась со скоростью около 50 километров в час, собака просто не успевала бы перебирать лапами. Ее тащили по асфальту животом, животное было все в крови. Я развернулся и кинулся в погоню. На повороте водитель, тащивший собаку, так разогнался, что животное занесло юзом. Я не знал, как его остановить, но тут на помощь пришла фура — проезжавший мимо дальнобойщик тоже увидел, что происходит, и начал прижимать того водителя к обочине. А я подъехал с другой стороны. Ему ничего не оставалось, как притормозить.

Он вышел из машины — спокойный, равнодушный, как будто все в порядке вещей. Когда я вызвал полицию, он хотел уехать, но я его не отпустил. Пока ехали полицейские — а это было минут двадцать, этот человек просто прохаживался. Я очень переживал, не знал, как помочь собаке. Она была в ужасном состоянии. Позвонил нашему сельскому ветеринару, но тот не взял трубку. Наконец приехала опергруппа, они все зафиксировали и увезли собаку в клинику. Да, ее хозяин говорил, что животное агрессивное, кусается, но я не думаю, что это так: даже сильно израненный, пес не рычал, не скалил зубы, не пытался укусить. Он просто лежал на обочине и ждал. Когда его гладили, не проявлял никакой агрессии. Это хороший, верный хозяину пес, и я просто не могу представить, за что с ним так жестоко поступили.

Собаку, которую полицейские увезли на осмотр в клинику, затем, видимо, отдали хозяевам.

— Мне позвонили неравнодушные люди, которые узнали об этом жутком случае, — объясняет Елена Голубничая. — Я написала пост в Facebook, опубликовала видео, которое мне прислали, и попросила людей опознать этого человека. Они сразу же его узнали, он тут у нас большая шишка: Владимир Б. Раньше был директором школы, потом работал в гороно, был заместителем мэра, а теперь — директор государственного областного архива. Его брат — директор одной из гимназий и тоже терпеть не может животных. Одна из наших волонтеров кормила кошек во дворе за территорией гимназии, так директор оскорблял ее, угрожал. Видно, вся семья такая.

Но меня очень беспокоил вопрос, где собака. Пыталась выяснить, обзванивала приюты, ветклиники. Нашелся пес случайно возле городской клиники Хмельницкого. Его привезли усыпить. Руководитель нашей бригады скорой ветеринарной помощи Ирина привезла туда на операцию другую собаку. И вдруг видит — подъезжает машина, из нее выходит какой-то мужчина, волочит за собой заколоченный деревянный ящик. Принес его к врачу и достал оттуда собаку — ту самую, которую мы видели на том жутком видео в Красилове. И попросил врача сделать эвтаназию, то есть усыпить пса.

— Парень объяснил, что собака несколько раз укусила его бабушку, поэтому он хочет от нее избавиться, — рассказал сайту UA Поділля ветеринар Василий Вовк. — Я сказал, что это не основание для эвтаназии, ведь животное ничем не болеет. Тогда молодой человек согласился отдать пса волонтерам.

— Наши ребята стали звонить в полицию, и тот парень просто сбежал, — объясняет Елена Голубничая. - Собаку привезли к нам. Песик был в жутком состоянии. Пальчики на передних лапах сломаны, лапки, горло и живот ободраны до кости, окровавленные. Мы лечим его, перевязываем. И он быстро идет на поправку. Животное очень ласковое, не проявляет никаких признаков агрессии.

Владимир Б. дал телефонный комментарий журналистам UA Поділля: «Эта собака уже второй раз покусала мою маму. Приехал мой младший брат, сразу повез ее в больницу. А я забрал собаку, чтобы вывезти ее в поле. Но в багажник не мог положить, потому что пес взбесился, что ли… Так я его — на цепь. Только вывез за село, а он, видать, запутался как-то передними ногами, потому что ободрал кожу. Тут мне сигналит грузовой автомобиль. Я не понимаю почему. Дядька мне показывает: посмотри назад. Я останавливаюсь, выбегаю, смотрю — собака! Отвязываю. А тут рядом еще одна машина остановилась. Говорит: что ты, мол, делаешь? Ну, молодые люди… Я и сам, знаете, был в шоке. Хотел сегодня с теми людьми встретиться, но не знаю, как их звать. Они меня тоже не знают, думают, я живодер какой-то. А я же не знал, я же думал, что пес бежит за машиной следом…»

— Со мной связывались родственники Владимира Б., утверждали, что все неправда, что он не то имел в виду, — говорит Елена Голубничая. — А что можно было иметь в виду? Собака, спрашиваю их, ваша? Ее на цепь привязали к машине? Тащили? А потом еще и привезли усыплять? Отвечают: «Все так, но он же не хотел, чтобы так получилось». У меня есть запись этого телефонного разговора, я готова его предоставить полиции. Что касается пострадавшей собаки, то неравнодушные люди очень быстро собрали деньги на ее лечение.

Правда, и тут не обошлось без эксцессов. Нашлась мошенница, которая пыталась помешать сбору средств, всем объявляла, что собака у нее, а мы наживаемся на этом деле. Когда пытались с ней связаться — получали просто поток матов. Очевидно, эта женщина хотела, чтобы деньги на собаку перечисляли ей. Но — не удалось, вот она и обозлилась. Переписка эта у меня тоже сохранилась.

Мне постоянно звонят люди, которые настойчиво просили отдать им собаку. Я пока не отдаю — опасаюсь подосланных живодером людей, которые под видом новых хозяев убьют животное. Мы с таким сталкивались, когда выхаживали собаку с огнестрельным ранением. Было удивительно, что не породистого и не самого симпатичного пса хотят взять сразу четыре человека. Потом мы выяснили, что их подсылал тот, кто в него стрелял… Знаете как: нет собаки — нет уголовного дела. Поэтому и этот пес, которого тащили за машиной, пока будет жить у нас. Как минимум — до решения суда.

По факту случившегося открыто уголовное производство по статье 299, часть 3 Уголовного кодекса Украины: жестокое обращение с животным, совершенное с особой жестокостью. Если суд признает Владимира Б. виновным, ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о самом известном догхантере Украины Алексее Святогоре, которого объявляли в розыск, а затем задержали с помощью зоозащитников. Он пошел под суд по обвинению в пропаганде насилия и жестокости, а вскоре сам был жестоко избит в Киеве.

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