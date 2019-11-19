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Гривня пошатнулась: НБУ неожиданно повысил курс доллара
По сравнению с несколькими предыдущими банковскими днями ситуация на валютном рынке изменилась. Доллар укрепился по отношению к украинской национальной валюте, что нарушило тенденцию последних недель. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
Доллар подорожал на 7 копеек и 20 ноября будет стоить 24,20 гривен. Его официальный курс составляет: 2420,3928 гривен за 100 долларов (+6,675 гривен). На 19 ноября курс доллара составляет только 2413,7178 гривен за 100 долларов.
Как сообщалось ранее, на фоне продолжительного укрепления национальной валюты эксперты начали рассуждать, к чему приведет курс ниже 24 грн за доллар. Сложившаяся на финансовом рынке страны ситуация привела к тому, что международные компании улучшили прогнозы по развитию экономики Украины.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!