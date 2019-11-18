Когда курс доллара опустится ниже 24 гривен: прогнозы экспертов

Деньги

После продолжительного падения курс доллара стабилизировался, а евро даже немного вырос в цене. За прошедшие выходные, с пятницы 15 ноября, американская валюта подешевела всего на 2 копейки, а европейская — подорожала на 6 копеек. Так, 18 ноября НБУ установил официальный курс на уровне 24,22 грн за доллар и 26,72 грн за евро. На наличном рынке стоимость иностранной валюты существенно не изменилась. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 24,04 грн, купить — по 24,38 грн, евро — сдать по 26,40 грн, купить — по 26,95 грн.

«Курс гривни продолжает расти, и с утра в понедельник находится на уровне 24,15 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Это происходит на фоне сообщений о том, что премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова во время встречи с руководителем миссии Международного валютного фонда в Украине Рон ван Роденом обсудили открытие новой трехлетней программы расширенного финансирования.

Кроме того, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов назвал пять приоритетов работы на ближайшие четыре года, среди которых реформа рынка труда, антимонопольная политика, экспорт, инвестиции и агросектор.

Вероятно, на фоне новостного позитива гривня в ближайшее время стабилизируется вблизи отметок 24,1—24,2 грн за доллар. При этом рынок будет ожидать результатов завтрашнего очередного аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ)".

Стоит отметить, что министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что в нашей стране еще не использованы даже стандартные рецепты экономического роста.

«Например, отсутствие рынка земли серьезно сдерживает инвестиции в землю, как следствие — тормозит продуктивность сельского хозяйства, — сказала в интервью журналу НВ Оксана Маркарова. — Обещанные премьер-министром Алексеем Гончаруком 5−7% роста ВВП в год, — задача сложная, но достижимая. В значительной степени ее выполнение зависит от прямых инвестиций в экономику.

Земля, инвестиции, приватизация, развитие инфраструктуры благодаря концессиям, закон о которых уже принят, — вот те четыре элемента, которые дадут обещанный рост".

Кстати, некоторые эксперты прогнозируют дальнейшее укрепление национальной валюты.

«За прошедшую неделю курс доллара к гривне значительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,2−1,5%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,5 грн до 24,22 грн (-1,2%). Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 24,49 — 24,51 грн до 24,12 — 24,15 грн (-1,5%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 24,4 — 24,65 грн до 24,07 — 24,33 грн (-1,3%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой расширилась с 1% до 1,1%.

На прошлой неделе доллар устойчиво снижался со вторника по пятницу. В понедельник снижение доллара на межбанке продолжилось, хотя и замедлилось. Тем не менее потенциал укрепления гривни еще не исчерпан, и она готова проверить на прочность уровень 24 гривни за доллар.

На начавшейся неделе мы ожидаем дальнейшее снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 23,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,7—24 грн".

С учетом текущей ситуации на украинском финансовом рынке международные компании улучшают свои прогнозы относительно развития экономики Украины. В частности, консалтинговое агентство Oxford Economics улучшило прогноз курса гривни на следующий год с 28 грн за доллар до 26,9 грн за доллар, а на 2021 год — с 29,2 грн за доллар до 28,2 грн за доллар. Также аналитики компании повысили оценку роста украинского ВВП в 2020 году — с 2,9% до 3,3%. Экономические ожидания в последующие годы также улучшены — с 2,6% до 3,2% в 2021 году и с 2,7% до 2,8% в 2022 году. Однако, учитывая ожидаемую динамику, озвученный украинским правительством амбициозный план роста ВВП на 5−7% в год аналитики считают недостижимым.

Тем не менее эксперты отмечают, что стабильность экономической и финансовой ситуации в Украине во многом будет зависеть от результатов переговоров с Международным валютным фондом. Как заявил в комментарии ГолосUA европейский экономический обозреватель Яннис Пападонис, миссия МВФ может выдвинуть новые условия для предоставления Киеву дополнительных кредитов, и эти условия украинские власти могут не выполнить. По его словам, речь идет о намерении западных кредиторов предложить правительству Украины программу продажи земельных ресурсов иностранным корпорациям, а также урезание пенсий и пособий отдельным категориям граждан.

«Эти требования для Киева заведомо являются нереализуемыми, — отметил Яннис Пападонис. — Совершенно очевидно, что обеим сторонам на этом фоне предстоят длительные переговоры».

Стоит напомнить, что парламент принял в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». Документ предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на продажу таких земель. С этого момента все владельцы паев получают право их свободно продавать. Однако купить эту землю смогут не все и не сразу.

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