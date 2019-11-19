Украинская «молодежка» вдевятером увезла ничью из Азербайджана

Спорт

Во вторник, 19 ноября, молодежная сборная Украины по футболу, неудачно стартовавшая в отборочном турнире Евро-2021 (поражения от Финляндии — 0:2, от Румынии — 0:3 и от Дании — 2:3, а также выигрыш у Мальты — 4:0), на 6-тысячном стадионе «Далга Арена» в Баку провела спарринг со своими сверстниками из Азербайджана.

Азербайджан (U21) — Украина (U21) — 1:1

Украина: Кучерук (Нещерет, 46), Вантух, Попов, Быков, Корниенко, Чех, Кравчук, Назаренко (Леднев, 85), Шапаренко, Булеца (Супряга, 68), Русин.

Голы: Кокчу (48) — Русин (65).

На 45+2-й минуте удален Кравчук, а на 90+4-й — Шапаренко (оба — Украина).



В день проведения поединка между подопечными Милана Обрадовича (серб хорошо известен нашим болельщикам по выступлениям за харьковский «Металлист») и Руслана Ротаня исполнилось 45 лет тренеру вратарей «желто-синих», экс-голкиперу «Динамо» и сборной Украины Виталию Реве. Так что у наших ребят был дополнительный стимул сражаться за победу.

К сожалению, из-за болезней и травм украинской «молодежке», которая транзитом через Стамбул добиралась из Львова в Баку 11 часов, в столице Азербайджана не могли помочь Конопля, Чеберко, Цитаишвили и Топалов.

В первом тайме подопечные Ротаня владели преимуществом, но не реализовали несколько верных голевых моментов. Более того, перед самым свистком на перерыв полузащитник «Олимпика» Кравчук картинно упал в чужой штрафной, и рефери показал украинскому футболисту вторую в матче желтую карточку.

Оставшись вдесятером, украинская команда пропустила гол в самом начале второго тайма, когда после ошибки обороны Кокчу с левого фланга ворвался в штрафную площадку и нанес точный удар в ближний угол ворот. К чести наших ребят, они не выбросили белый благ, и на 65-й минуте после удара форварда «Зари» Русина из-за пределов штрафной площадки и рикошета от защитника мяч влетел в сетку ворот хозяев поля — 1:1. Уже в компенсированное время после стычки в центре поля второй в игре «горчичник» получил динамовец Шапаренко, и сборная Украины доигрывала матч вдевятером.

Свой следующий поединок отбора к чемпионату Европы наша «молодежка» проведет 27 марта в гостях против Мальты.

Положение команд в 8-й отборочной группе Евро-2021: 1. Дания — 12 очков (4 матча); 2. Румыния — 9 (4); 3. Финляндия — 7 (5); 4. Украина — 3 (4); 5. Северная Ирландия — 2 (4); 6. Мальта — 1 (3).

Напомним, что напрямую в решающую стадию молодежного Евро-2021 выйдут победители девяти групп, а еще один пропуск разыграют в плей-офф четыре лучшие команды из занявших в группах вторые места.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легионер «Динамо» де Пена забил гол-красавец в товарищеском матче с «Оболонью-Бровар».

Фото ffu.ua

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