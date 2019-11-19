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Бриллиантов на миллионы: в Киеве открылась выставка сокровищ Успенского собора (фото)
Во вторник, 19 ноября, в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике открылась уникальная выставка «Врятовані святині України», на которой представлены реликвии Успенского собора, взорванного во время гитлеровской оккупации Киева в ноябре 1941 года. Одним из самых удивительных экспонатов стал список (копия) древней чудотворной иконы Успения Божьей Матери, написанный в XIX веке неизвестным автором на… плинфе (особом плоском кирпиче времен Киевской Руси). Сама же чудотворная икона не сохранилась.
— Ввиду очень большой ценности иконы в разное время разными людьми было подарено для нее несколько невероятно дорогих риз (фигурных металлических накладок, оставляющих открытыми только изображения лица и рук), — рассказала «ФАКТАМ» заведующая отделом заповедника Алина Кондратюк. — Есть фотография чудотворной иконы в одной из этих риз, сделанная в XIX веке (на фото в заголовке. — Ред.). Мы разместили данный снимок на выставке, чтобы посетители увидели, насколько богато риза была украшена драгоценными камнями разного размера. Бриллиантов на ней было на миллионы! В 1930-е годы сталинский режим продал этот шедевр ювелирного искусства за рубеж. Кто купил эту ризу и где она находится теперь, нам неизвестно.
— Что же касается списка чудотворной иконы Успения Божьей Матери, выполненного на плинфе, то его обнаружил в 1962 году среди руин Успенского собора археолог Николай Холостенко, — рассказала «ФАКТАМ» одна из кураторов выставки реставратор Наталья Оноприенко. — Холостенко был немало удивлен находке, ведь писать на плинфе списки икон как-то не принято. Неизвестный художник покрыл плинф (предшественник современного кирпича) слоем грунтовки и написал копию чудотворной иконы. Когда ее обнаружил Холостенко, изображение еле просматривалось. В таком виде список хранился в наших фондах более 55 лет. И вот в этом году мы его отреставрировали — за шесть месяцев полностью очистили красочный слой.
— Какой экспонат выставки вы считаете самым ценным?
— Дарохранительницу XIX века, выполненную на высочайшем художественном уровне. Она изготовлена мастерами в виде башни. Медный с позолотой корпус изделия покрыт ажурными серебряными накладками с эмалями, изображающими распятого Христа, Богородицу, Иоанна Крестителя, апостолов Павла и Петра, святителей. Эта дарохранительница — Успенскому собору, сделанный в 1724 году архимандритом Виктором Подгорским. Сведений об этом человеке историками пока не найдено.
— Здесь представлены реликвии, размещавшиеся в иконостасе Успенского собора?
— Да. Следует сказать, что иконостас в этом древнем соборе был многоярусным. В нижнем ярусе находились четыре иконы высотой от 2 до 2,5 метра. Великолепной работы оклады одной из них — Успения Богородицы — представлены на выставке. Один из этих окладов размещался на изображении Божьей Матери, другой — над головой Спасителя. Оклады выполнены из серебра и позолочены. В сталинские времена власти передали их в Госбанк.
Среди других экспонатов выставки отмечу Царские врата иконостаса, выполненные из серебра.
По словам Натальи Оноприенко, выставка приурочена к годовщине взрыва Успенского собора в 1941 году. Заметим, что после провозглашения независимости Украины Успенский собор отстроили заново.
Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный историк Александр Кучерук рассказал о загадках памятников Киева.
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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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