Веник и крышка унитаза: как правильно читать денежные приметы

Стиль жизни

О денежных приметах, с которыми люди сталкиваются чаще всего, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала психолог Диана Щербанская.

— Нечаянно вступить в некую субстанцию, точнее, экскременты (продукты жизнедеятельности животного или человека) — это самая известная денежная примета, — говорит Диана. — Как и когда она появилась и почему эту неприятность связывают с такой приятной во всех отношениях вещью, как деньги? Все просто и, кстати, похоже на то, как появилась примета с битой посудой. Поскольку в давние времена посуда стоила дорого, черепки ужасно расстраивали хозяйку, и, чтобы ее упокоить, кто-то из окружающих догадался сказать, что это, дескать, сулит приятные перемены. С тех пор примета была прочно усвоена нашим подсознанием. Так что, разбив очередную тарелку или чашку, мы не раздумывая, повторяем: «На счастье!»

Смею предположить, что подобным образом возникла и примета с экскрементами. Что может быть неприятнее, чем случайно наступить на «мину», оставленную на газоне собакой: ощущения самые омерзительные. Но если вспомнить о том, что это сулит пополнение банковского счета, вполне можно примириться со случившимся. Главным является тот факт, что примета стопроцентно работает — скорее всего, потому, что она за много веков прочно укоренилась в подсознании людей. Даже приснившаяся «субстанция» означает только одно — скорое получение денег.

— Какие еще предметы связаны с денежными приметами?

— Веник. Наши предки наделяли его сверхъестественной силой, недаром считалось, что на нем могли летать ведьмы. На веник обращали внимание не только древние славяне, но и китайские мудрецы, поэтому на него часто указывают и законы фэншуй. Сторонники этого учения считают, что веник после использования нужно ставить вверх «ногами» (или вниз ручкой — как вам больше нравится). Согласно древним поверьям, на венике, поставленном прутьями вниз, будет оседать негатив, которого, включая нечистую силу, много в окружающем нас пространстве, и во время очередной уборки хозяйка разнесет его по своему жилищу. Веник же, поставленный прутиками вверх, задержит в доме деньги — они будут не так быстро «убегать» из него.

Впрочем, у этого суеверия есть и чисто практическое объяснение: веник, стоящий в такой позиции, меньше пачкается, не загибается и не ломается. Для наших предков, которые не могли часто менять веники (в то время этот предмет стоил дорого), такой момент был очень важен, поэтому они методично следовали ему.

— Кстати, с веником связана еще одна примета…

— Даже две! Одна состоит в том, что, убирая в доме, надо подметать пол не от центра к выходу, а наоборот — от выхода, а в центре собирать мусор на совок и выбрасывать в мусорное ведро. Так вы не выметете из своего жилья счастье, удачу и материальное благополучие, а напротив — «вметете» их туда. Еще одна примета, связанная с веником, гласит: в доме он должен быть один. Если у вас в хозяйстве два — и больше — веников, деньги разделятся на их количество и забьются в углы, откуда их не вытащить — ваше материальное положение пошатнется. Зато, поднимая упавший на пол веник, можно — и нужно — загадать желание, в том числе об улучшении материального положения.

— На что еще нужно обращать внимание тем, чьи финансы «поют романсы»?

— На состояние сантехники в доме. Разумеется, прорванную трубу мы починим сразу — слишком велик дискомфорт, который причиняет нам — и соседям — такая авария. Но вот всегда ли мы обращаем внимание на капающий из-за прохудившейся прокладки кран? А ведь протекающая сантехника — очень плохая финансовая примета, вода символизирует деньги, поэтому ее утечка говорит о том, что они утекают от хозяев дома. Даже если кран едва капает, это все равно значит, что вы теряете деньги — каждый день, каждый час, каждую минуту, и это делает вас беднее. Любую сантехнику нужно чинить вовремя, тогда и проблем с деньгами не будет.

Особого внимания требует санузел, находящийся напротив входной двери — тогда благосостояние мощным потоком «вымывается» из дома прямо на улицу. Неудивительно, что люди, живущие в квартире с такой планировкой, постоянно испытывают нужду в деньгах. Конечно, можно сделать в доме ремонт, в ходе которого соединить ванную с туалетом, переставив унитаз так, чтобы он не находился напротив входной двери, но это долго, дорого и хлопотно. Можно поступить проще: плотно закрывать дверь санузла и опускать крышку унитаза. Стоит вам возвести эти простые действия в привычку, как вы с удивлением заметите: денежных потерь у вас стало меньше.

— Говорят, волшебными денежными свойствами обладает и… капуста!

— Не зря же именно так называют деньги вообще и доллары в частности за их общий с капустой цвет. Замечено, что люди, постоянно готовящие блюда из капусты, живут богаче тех, кто этого не делает. Но лучший рецепт для того, чтобы увеличить свою финансовую состоятельность, — пирожки с капустой, желательно, на дрожжевом тесте. В духовке они имеют свойство значительно увеличиваться в размерах, благодаря чему вы на подсознательном уровне будете убеждаться в том, что ваши доходы растут. Кстати, если вместе с капустой вы запечете в пироге небольшую долларовую банкноту, сила вашей уверенности увеличится в разы.

И еще один момент, на который я хотела бы обратить внимание напоследок. Если вас по какой-то причине не устраивают приметы, придумайте свои — те, что будут подходить и нравиться вам. И неважно, что это будет — упавшая на пол крышка от кастрюли, усыпанное сотнями звезд небо над головой или перебежавшая дорогу черная кошка, главное, чтобы, увидев их, вы каждый раз говорили себе: «К деньгам!» Повторив эти слова несколько раз, вы вскоре с изумлением заметите, что примета работает — после встречи с такими вещами или обстоятельствами вы действительно получаете неожиданные выплаты. Станьте сами себе волшебником, и заметите, насколько интереснее и приятнее будет ваша жизнь.

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