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Морозы до минус 8: синоптики уточнили прогноз на ближайшие дни
День 20 ноября в Украине будет холодным и туманным. Видимость на дорогах в большинстве областей снизится до 200−500 метров. На Левобережье будет значительно холоднее, чем в западных областях. Возможен небольшой дождь в северных регионах и в Винницкой области, на остальной территории сухо. Пока в Закарпатье сохраняется тепло 12−16 градусов, на востоке дневная температура снизится до 2−5°. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Ощутимое похолодание должно прийти в ночь с 20 на 21 ноября. Ожидается, что ночью температура снизится на три-шесть градусов, то есть в восточных областях ударят морозы до −6…−8, а на остальной территории возможны заморозки до −2…−4°.
21 ноября будет холодно, тепло задержится лишь на крайнем западе и в приморской зоне на юге. Дожди ожидаются в западных областях, на остальной территории без осадков. В последние дни недели тенденция к похолоданию продолжится.
Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал «ФАКТАМ», что период похолодания будет кратковременным, морозы до минус девяти градусов постоят не дольше нескольких дней, и до конца месяца погода еще порадует плюсовой температурой.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!