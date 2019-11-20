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Украина

Морозы до минус 8: синоптики уточнили прогноз на ближайшие дни

7:19 20 ноября 2019 89
погода
Инф. «ФАКТОВ»

День 20 ноября в Украине будет холодным и туманным. Видимость на дорогах в большинстве областей снизится до 200−500 метров. На Левобережье будет значительно холоднее, чем в западных областях. Возможен небольшой дождь в северных регионах и в Винницкой области, на остальной территории сухо. Пока в Закарпатье сохраняется тепло 12−16 градусов, на востоке дневная температура снизится до 2−5°. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

карта

Ощутимое похолодание должно прийти в ночь с 20 на 21 ноября. Ожидается, что ночью температура снизится на три-шесть градусов, то есть в восточных областях ударят морозы до −6…−8, а на остальной территории возможны заморозки до −2…−4°.

карта

21 ноября будет холодно, тепло задержится лишь на крайнем западе и в приморской зоне на юге. Дожди ожидаются в западных областях, на остальной территории без осадков. В последние дни недели тенденция к похолоданию продолжится.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал «ФАКТАМ», что период похолодания будет кратковременным, морозы до минус девяти градусов постоят не дольше нескольких дней, и до конца месяца погода еще порадует плюсовой температурой.

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