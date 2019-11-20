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Украина

Замминистра Зеркаль уходит из МИД: названа причина

8:46 20 ноября 2019 355
зеркаль
Инф. «ФАКТОВ»

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль покидает свою должность. Дипломат намекнула, что не сможет выполнять свои профессиональные обязанности в условиях, когда общий курс МИД кардинально изменился.

«Если мы будем дружить с Россией, то я не тот персонаж, который про дружбу… Я представляю позицию, которая отличается от точки зрения россиян… У меня впечатление, что мне нечего делать в МИД», — объяснила Зеркаль в интервью Bihus.info.

По словам замминистра, в МИД изменились тренды с приходом нового главы государства. «Я не могу оказывать сопротивление, будучи дипломатом внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решение президента», — добавила дипломат.

Последнее, что Зеркаль намерена сделать на должности, это принять участие в судебных слушаниях в Гааге. Там заседает арбитражный трибунал по делу «Украина против РФ». Украина настаивает, что Россия нарушила конвенции, захватив украинские корабли в Черном море 25 ноября 2018 года.

«На этой неделе я выполню свою последнюю задачу — проведу процессуальное слушание в Гааге по новому арбитражу… И все», — подтвердила заместитель министр иностранных дел.

Напомним, после смены президента Зеркаль был предложен пост в администрации президента, но дипломат предпочла остаться в МИД.

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