Действия Геруса угрожают экономической безопасности Украины, — депутат

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Законодательные инициативы главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса угрожают стране энергетическим и экономическим кризисом. Об этом говорится в обращении народного депутата Украины Михаила Бондаря к президенту страны, которое он обнародовал на своей странице в Facebook.

Бондарь напомнил, что благодаря «поправке Геруса» с октября был восстановлен импорт электроэнергии из России и это уже негативно отразилось на работе отечественных энергопредприятий.



«Шквальный объем российского импорта отразился на всех национальных производителях электроэнергии: дешевую атомную электроэнергию конкурентного рынка вытеснили на балансирующий демпинговой ценой импорта; состоялись ограничения „зеленых“ производителей электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Больше всего пострадала тепловая генерация, в том числе государственная компания „Центрэнерго“ — их производство диспетчер НЭК „Укрэнерго“ существенно ограничил», — написал Бондарь.



По его мнению, решение о возобновлении импорта электроэнергии из РФ может иметь необратимые последствия для Украины и приведет к большим экономическим и политическим потерям: «Зависимость от российского импорта является политической зависимости от страны-агрессора, а это непосредственная угроза национальной безопасности страны».



Бондарь считает, что импорт электроэнергии из России нужно немедленно запретить: «Единственным решением, которое способно исправить ситуацию, является немедленный запрет импорта электроэнергии из России. Иначе Украина может потерять значительную часть национальной энергетической генерации и, как следствие, энергетическую независимость».



Парламентарий призвал президента поручить провести тщательный анализ решений председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса на предмет угрозы основам национальной и экономической безопасности Украины.



Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, которая позволила закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам с РФ и Белоруссии. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.



За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза — с 2 400 000 кВт-час до 4 500 000 кВт-ч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в три раза — до 12 млн кВт-ч в сутки.



Ранее президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец сообщил, что импортеры российской электроэнергии демпингуют на украинском рынке, а объем российской электроэнергии, поставляемой на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%.

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