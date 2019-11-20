Возможный соперник сборной Украины на Евро-2020 остался без тренера

Спорт

Главный тренер сборной Румынии 43-летний Космин Контра после разгромного поражения от команды Испании в последнем отборочном матче Евро-2020 (0:5) подал в отставку.

«Я не достиг своей цели — квалифицироваться на Евро. Тренировать сборную Румынии было гордостью. Я хочу извиниться перед фанатами, потому что не смог сделать большего. Были и хорошие вещи. Например, в матче с Испанией на поле вышло много молодежи.

Решение было принято еще до этой игры. Проиграть Испании можно, но когда нет даже намека на борьбу, я этого принять не могу. Беру вину на себя. Надеюсь, ребята понимают, что без изменения своего отношения попасть на Евро трудно. В последних матчах мы не смогли к ним достучаться", — заявил Космин Контра, который в свое время сыграл за сборную Румынии 73 поединка и забил 7 мячей, в интервью gsp.ro.

Кстати, несмотря на то, что румыны финишировали в своей группе лишь на четвертом месте (вслед за Испанией, Швецией и Норвегией), у них еще есть шанс выступить на чемпионате Европы. Сборная Румынии в марте 2020-го сыграет в плей-офф Лиги наций. Потенциальные соперники — Исландия, Болгария, Израиль, Венгрия и Шотландия.

Напомним, что плей-офф состоит из одного полуфинала (на поле команды, у которой более высокий рейтинг) и финала. Жеребьевка пар плей-офф — 22 ноября. Из каждого из четырех дивизионов Лиги наций (А, В, С и D) в финальный турнир пробьется по одной команде.

Некоторые пары плей-офф известные еще до жеребьевки:

Путь А

Исландия — Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния

Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния — Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния

Путь B

Босния и Герцеговина — Северная Ирландия

Словакия — Ирландия

Путь C

Шотландия — Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния

Норвегия — Сербия

Путь D

Грузия — Беларусь

Северная Македония — Косово

Отметим, что в случае выхода сборной Румынии на Евро-2020, она попадет в группу С к Украине и Нидерландам, поскольку Бухарест примет матчи групповой стадии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Луис Энрике после трагедии в семье вернулся на пост главного тренера сборной Испании.

Фото gsp. ro

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