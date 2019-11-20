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Возможный соперник сборной Украины на Евро-2020 остался без тренера
Главный тренер сборной Румынии 43-летний Космин Контра после разгромного поражения от команды Испании в последнем отборочном матче Евро-2020 (0:5) подал в отставку.
«Я не достиг своей цели — квалифицироваться на Евро. Тренировать сборную Румынии было гордостью. Я хочу извиниться перед фанатами, потому что не смог сделать большего. Были и хорошие вещи. Например, в матче с Испанией на поле вышло много молодежи.
Решение было принято еще до этой игры. Проиграть Испании можно, но когда нет даже намека на борьбу, я этого принять не могу. Беру вину на себя. Надеюсь, ребята понимают, что без изменения своего отношения попасть на Евро трудно. В последних матчах мы не смогли к ним достучаться", — заявил Космин Контра, который в свое время сыграл за сборную Румынии 73 поединка и забил 7 мячей, в интервью gsp.ro.
Кстати, несмотря на то, что румыны финишировали в своей группе лишь на четвертом месте (вслед за Испанией, Швецией и Норвегией), у них еще есть шанс выступить на чемпионате Европы. Сборная Румынии в марте 2020-го сыграет в плей-офф Лиги наций. Потенциальные соперники — Исландия, Болгария, Израиль, Венгрия и Шотландия.
Напомним, что плей-офф состоит из одного полуфинала (на поле команды, у которой более высокий рейтинг) и финала. Жеребьевка пар плей-офф — 22 ноября. Из каждого из четырех дивизионов Лиги наций (А, В, С и D) в финальный турнир пробьется по одной команде.
Некоторые пары плей-офф известные еще до жеребьевки:
Путь А
Исландия — Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния
Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния — Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния
Путь B
Босния и Герцеговина — Северная Ирландия
Словакия — Ирландия
Путь C
Шотландия — Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния
Норвегия — Сербия
Путь D
Грузия — Беларусь
Северная Македония — Косово
Отметим, что в случае выхода сборной Румынии на Евро-2020, она попадет в группу С к Украине и Нидерландам, поскольку Бухарест примет матчи групповой стадии.
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Фото gsp. ro
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..