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Происшествия

Мужчина устроил кровавую резню в РАГСе на Черниговщине: детали и фото жуткого инцидента

12:49 20 ноября 2019 662
загс
Инф. «ФАКТОВ»

В поселке Козелец Черниговской области мужчина ворвался в районное отделение РАГС и набросился с ножом на сотрудницу. Женщина получила десять ножевых ран, а хулиган скрылся с места происшествия.

Тяжело раненой работнице РАГСа оказали первую помощь и отвезли в реанимацию. Сейчас женщина остается в больнице, но угрозы для жизни нет.

рагс

Параллельно со спасением пострадавшей жители Козельца занимались розыском ее обидчика. Кроме оперативников и участковых, к розыску подключились муниципальная стража и частная охранная фирма. Полиция перекрыла въезд и выезд из города и разослала ориентировку на хулигана. Проверялись пассажиры выезжавших из города автобусов, а также личный автотранспорт.

34-летнего подозреваемого нашли вечером 19 ноября. Мужчина задержан, ему объявили, что отныне он является фигурантом дела о покушении на убийство.

Что касается версий, то в городе говорят, что, возможно, нападение связано с работой женщины.

Напомним, ранее в Киеве мужчина ворвался с ножом в кафе и угрожал посетителям. А в Черниговской области местный житель, вооружившись ножом, напал на улице на 15-летнюю девушку.

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