Происшествия

В Кременчуге найден застреленным в своей машине депутат и бизнесмен (фото)

В Кременчуге на Полтавщине обнаружен застреленным в собственном автомобиле 47-летний местный бизнесмен, депутат Кременчугского горсовета от политсилы «УКРОП» Андрей Гаврилов. Трагедия случилась утром 20 ноября.

В управлении полиции пока не комментируют этот случай, поскольку машину с трупом еще не исследовали. Но через окно видно, что на погибшем лежит огнестрельное оружие — охотничья винтовка, на которую он имел разрешение. Застрелился депутат сам или его убили, неизвестно.

О том, что в салоне стоящего возле школы-интерната № 21 не заглушенного автомобиля в неестественной позе находится мужчина, правоохранителям сообщила случайная женщина, проходившая мимо. Уже установлено, что Андрей Гаврилов приехал в этот район, чтобы забрать сотрудника.

Известно, что Андрей Гаврилов исполнял депутатские обязанности с 2015 года. В районном совете возглавлял комиссию по вопросам самоуправления, административно-территориального устройства, депутатской деятельности и этики, законности, правопорядка и борьбы с коррупцией. Владел обществом с ограниченной ответственностью «Кременчугская продовольственная компания».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что месяц назад в райцентре Шишаки на Полтавщине покончил с собой 55-летний депутат местного райсовета от политической партии «Всеукраинского объединения «Батькивщина» Владимир Петренко. Супруга обнаружила его в доме с огнестрельным ранением в голову.

«ФАКТЫ» писали также о гибели народного депутата Украины, координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука. Он застрелился, когда чистил наградной пистолет.

А в Киевской области на днях полиция предотвратила убийство руководителя адвокатского бюро, которого «заказал» житель Львовской области, нанявший киллера.

Фото с сайта «Кременчугской газеты»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter