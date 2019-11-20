США признали законность израильских поселений на Западном берегу Иордана: чем это грозит

Мир

В понедельник, 18 ноября, государственный секретарь США Майк Помпео сделал официальное заявление, которое явно обострит ситуацию на Ближнем Востоке. Его слова уже вызвали, мягко говоря, непонимание в Евросоюзе и ООН. Помпео заявил, что Вашингтон больше не считает еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан незаконными и нарушающими международное право, сказал Помпео. Статус Западного берега должен решаться путем переговоров между Израилем и палестинцами, добавил он.

«Мы долгое время придерживались другой политики. И это не работало. Это факт, и этому есть свидетельства. Сегодня мы признали реалии, существующие на местах. Сейчас мы объявили, что поселения как таковые не являются незаконными согласно международному праву… Мы предоставили Израилю и палестинцам пространство, для того чтобы сообща найти политическое решение этой очень, очень тяжелой проблемы. Мы думаем, что на самом деле мы увеличили вероятность того, чтобы оно было успешным. Я надеюсь, что мы двинемся вперед в этом вопросе, и это не потребует очень много времени», — заявил Помпео.

США, таким образом, отказались от позиции, занимаемой мировым сообществом по вопросу статуса Западного берега реки Иордан. ООН считает, что Израиль оккупировал эти земли в ходе войны 1967 года. Международное право запрещает стране-оккупанту строить гражданские поселения на оккупированных территориях. Израиль настаивает на том, что эти земли никому не принадлежали, следовательно, их нельзя считать оккупированными. На территории Западного берега реки Иордан в настоящее время есть уже 140 еврейских поселений, в которых проживают примерно 600 тысяч израильских граждан.

Соединенные Штаты и прежде меняли свою позицию по данному вопросу. Причем в заявлениях четко прослеживается партийная составляющая. В 1978 году администрация президента Джимми Картера, который представлял Демократическую партию, заявила, что строительство еврейских поселений противоречит международному праву. Но уже в 1981 году президент-республиканец Рональд Рейган пересмотрел такое отношение. Он утверждал, что не считает еврейские поселения на Западному берегу реки Иордан незаконными.

ООН неоднократно пыталась принять резолюцию, осуждающую Израиль в данном вопросе и требующую отказа от возведения поселений на оккупированных территориях. При Рейгане и после него США традиционно накладывали вето на такой проект. В 2016 году президент Барак Обама неожиданно не стал этого делать, и резолюция была принята. И вот администрация Трампа сделала резкий поворот.

Конечно, в Израиле приветствовали заявление Помпео. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Вашингтон «исправил историческую ошибку», сделанную Обамой и призвал другие страны присоединиться к США.

Однако верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерика Могерини заявила, что позиция ЕС остается неизменной: еврейские поселения «являются нелегальными с точки зрения международного права». Они существенно усложняют процесс примирения Израиля и Палестины.

Могерини напомнила, что в ноябре суд ЕС постановил особо маркировать товары, произведенные жителями еврейских поселений на оккупированных территориях. В постановлении суда говорится: «Простое указание на то, что товары произведены в государстве Израиль, может дезинформировать потребителей по поводу того факта, что Израиль присутствует на соответствующих территориях как оккупационная держава, а не как суверенный субъект».

В Израиле назвали это решение ЕС дискриминационным. США также выразили свою озабоченность, указав, что оно содействует кампании по бойкоту израильских товаров, развернувшейся в мире.

Представитель Палестинской автономии Набиль-Абу Рудейне заявил: «Администрация президента США не имеет полномочий и квалификации для того, чтобы отменять международные резолюции, не имеет права легитимизировать израильские поселения». Палестинцы уже проводят консультации с послами стран — членов ООН, с тем чтобы выработать «единую позицию в отношении незаконного заявления США о еврейских поселениях».

Тем временем различные исламские группировки на Ближнем Востоке обещают усилить сопротивление «еврейским поселенцам». Активность джихадистов вызывает серьезные опасения в Вашингтоне. Посольство США в Израиле, которое по решению Трампа было перенесено из Тель-Авива в Иерусалим, предупредило американских граждан, что поездки в Иерусалим, на Западный берег реки Иордан и в сектор Газа могут быть опасны.

«Лица и группы, выступающие против недавнего заявления госсекретаря США, могут быть нацелены на правительственные объекты, частные интересы и американских граждан», — говорится в заявлении посольства.

Напомним, в Израиле автомобиль под управлением палестинца въехал в группу людей на автобусной остановке.

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