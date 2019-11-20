ГБР должно расследовать махинации при принятии «поправки Геруса», — экс-депутат

Деньги

«Поправка Геруса», которой возобновили импорт электроэнергии из РФ, была принята со служебным подлогом, это преступление должно расследовать ГБР. Об этом заявил экс-депутат Виталий Куприй.

«Я ознакомился с материалами дел, которые были. Сейчас Михаил Волынец, народный депутат от БЮТ, заявил о служебном подлоге, как происходило это голосование с правкой Геруса. Я считаю, что это все является основой для независимого расследования. Поэтому я включаюсь. Вчера это получил, сегодня уже подал заявление в ГБР», — сказал Куприй 19 ноября.

По мнению Куприя, со стороны правительства будет осуществляться сопротивление расследованию махинаций вокруг «поправки Геруса», поскольку к делу причастен не только председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус.

«Если сейчас раскопать, разрубить этот гордиев узел, то будет видно, что там не только Андрей Герус участвовал. Там же было принято решение большинством комитета. Правка ночью принималась с поддельными протоколами со всеми…» — спрогнозировал Куприй.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, позволившую закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. Народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что «поправка Геруса» была принята с нарушением регламента работы Верховной Рады.

По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза. А в начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в три раза — до 12 млн кВт-ч / сут.

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