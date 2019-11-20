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В английском поселке нашли таинственный сверток с деньгами — уже пятый в этом году
В понедельник, 18 ноября, в бывшем шахтерском поселке Блэкхолл-Кольери в английском графстве Дарем прямо на тротуаре был найден сверток с 2 000 фунтов стерлингов (2 600 долларов по нынешнему курсу). Находка уже мало кого удивила. Дело в том, что такие пачки 20-фунтовых купюр здесь появляются на улицах с 2014 года. На них натыкаются местные жители и относят в полицию. Но за минувшие пять лет так никто ни разу и не заявил свои права на деньги.
Полиция каждый раз проводит расследование, но происхождение 2 000 фунтов остается загадкой. Никто не знает, чьи это деньги. Отпечатки пальцев результата не дают. Полиция ждет отведенное законом время, а потом отдает деньги тем, кто их нашел. Для местных жителей это неплохое подспорье. Последняя шахта в округе закрылась еще в 1981 году. Работа сейчас есть только в колл-центрах, которые различные компании открыли в Блэкхолл-Кольери.
Полиция не может утверждать, что жители принесли им все найденные деньги. Тем не менее власти благодарят всех за честность. В нынешнем году это уже пятый сверток с деньгами, найденный на улице в поселке.
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