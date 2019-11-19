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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 2000
Скульптор: José Luis Alvarez
Размер: 9×16 cm Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
В одном небольшом городке в американском штате Арканзас решили провести что-то вроде праздника благотворительности. Причём, идея эта пришла в голову детям из местной школы. Но вмиг была поддержана всеми — и учениками, и их родителями, и учителями, и вообще всеми, кто об этом узнал. Ведь это так здорово, когда дети по собственной инициативе задумывают что-то доброе и полезное.
Праздник этот очень был похож на школьные мероприятия, проводившиеся когда-то и в наших городах и сёлах. Дети ходили по домам, узнавая, кто из проживающих там одиноких или больных людей нуждается в их посильной помощи. И, найдя объект своей детской сердобольности, тут же принимались то ли порядок во дворе наводить, то ли пропалывать траву на прилегающей к дому территории, то ли бежать в ближайшую аптеку со списком лекарств, которые необходимо было купить.
Вечером, собравшись возле школы, участники праздника громко обсуждали его итоги, делясь подробностями своего минимального участия в чьих-то поломанных судьбах и делясь впечатлениями от увиденного и пережитого. Многих потряс рассказ одной шестиклассницы о её 4-летнем братишке. Наблюдая за тем, как она с друзьями наводит порядок в небольшом городском парке, он и себе решил найти полезное занятие. И нашёл.
На скамейке на одной из парковых аллей сидел пожилой мужчина и тихо плакал. Все знали, что у него недавно умерла жена, и старались лишними расспросами и даже проявлением сочувствия не беспокоить человека, горько переживавшего свалившееся на него горе. Так вот, малыш, подойдя к дедушке, сел с ним рядом и свою маленькую ручонку вложил в его большую, слегка подрагивавшую ладонь. Так они и сидели. Долго. Пока уже все школьники, работавшие в парке, не засобирались уходить. Забирая братика, шестиклассница обратила внимание на то, что дедушка смотрел им вслед со светлой и тёплой улыбкой благодарности.
- Что ты ему сказал? — спросила мама детей, услышав от дочери эту историю.
- Ничего, — просто ответил мальчик. — Ни одного слова. Я просто решил с ним вместе поплакать…
Сегодня во многих странах отмечается Всемирный день ребёнка. Нет, это не день защиты детей, который приходится на первое число июня. Это просто ещё один повод вспомнить о наших детях. Только уже не через призму вечной необходимости их защиты от кого-то и чего-то. Наоборот, это напоминание о том, что нам нужно почаще присматриваться к ним, обращая внимание на то, какими добрыми и мудрыми они могут быть, если будут видеть и чувствовать нашу доброту и мудрость по отношению к окружающим. Тысячи наших правильных слов и наставлений не идут ни в какое сравнение с повседневными поступками, которые мы демонстрируем нашим детям, порой не придавая этому никакого значения. Они все видят…
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»