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Скандал в одесском детском центре: двух чиновников привлекут к ответственности из-за издевательств над воспитанниками
В Одессе привлекут к ответственности двух чиновников областной администрации из-за скандальной ситуации в подведомственном коммунальном учреждении «Центр социально-психологической реабилитации детей (ЦСПРД) службы по делам детей Одесской ОГА». Работники центра подозреваются в истязаниях и издевательствах над воспитанниками. Об этом стало известно в среду, 20 ноября, в ходе совещания в обладминстрации, на котором были обнародованы результаты проверки центра (с участием общественников и бывших воспитанников центра) и приняты соответствующие решения.
«К сожалению, в ЦСПРД практически не организована работа по реабилитации детей. За время проверки ни один из воспитанников не посещал школу. Они, по сути, предоставлены сами себе и сами организуют свой досуг… На питание детей идет лишь 8 процентов средств (!) от общего бюджета учреждения. За прошлый год из центра уволился 31 работник, в этом году — 27. Также нет договора с поликлиниками об осмотре и лечении детей», — констатировал глава обладминистрации Максим Куцый.
Он поручил службе персонала подготовить распоряжение о проведении дисциплинарных производств в отношении начальника службы по делам детей Владимира Самборского и руководителя отдела социально-правовой защиты детей Светланы Кузнецовой. На время производства она будет отстранена от исполнения служебных обязанностей.
В пресс-службе ОГА пояснили, что совещание было закрытым для прессы в связи с «недопустимостью разглашения» личной информации детей и данных, которые могут повредить расследованию, которое проводят правоохранители.
Ранее «ФАКТЫ» писали о пытках и изнасиловании в областном детском реабилитационном центре. По последним данным, к издевательствам могут быть причастны охранники. Один из сотрудников охранного агентства арестован. Ювенальный инспектор полиции Андрей Крецул, которого обвиняют в причастности к избиению детей в названном центре, уволен.
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