Коломойский поставил на паузу СРП, — СМИ

Политика

Реализация результатов первого в Украине масштабного конкурса по привлечению инвесторов в сферу газодобычи на условиях соглашений о разделе продукции (СРП) откладывается на неопределенный срок. Об этом пишет 112.ua в своем обзорном материале.

Несмотря на то что результаты конкурса были объявлены еще в июле, до сих пор не только не заключен ни один договор, но также пока не разработаны их условия. Кроме того, одна из площадей стала предметом судебного спора: подавшая заявку на СРП на Зиньковской площади, но не признанная по ней победителем компания «Укрнефтебурение», которой владеет Игорь Коломойский с партнерами, добилась в суде отмены пункта конкурсных условий, которым разрешается участие в конкурсе новосозданных юридических структур (SPE), основанных материнскими компаниями.

По словам автора материала, Кабмин и Министерство энергетики и окружающей среды уже обжаловали решение в апелляционном суде.

«Если в результате судебных разбирательств пункт конкурсных условий все же будет отменен, возникнет опасный прецедент, который позволит при желании пересмотреть решения о победителях на остальных восьми участках, что отодвинет реализацию СРП на неопределенный срок, но главное, напугает и снизит градус интереса к Украине иностранных инвесторов, которые заходят в подобные проекты только через выделенные из материнских компаний структуры», — рассказали 112.ua участники рынка.

Так, в начале октября компания добилась решения Окружного административного суда Киева (обнародовано 7 октября), который удовлетворил иск «Укрнефтебурения» к кабмину, Министерству энергетики и окружающей среды, Межведомственной комиссии по организации заключения и исполнения соглашений о разделе продукции, постановив признать противоправным и отменить пункт условий конкурса на заключение СРП на Зиньковской площади, в котором говорится, что участником конкурса «может выступать юридическое лицо, которое специально создано для участия в конкурсе», основанное материнской компанией (гарантом) имеющее опыт, технические, финансовые и другие характеристики, которые позволяют ему обеспечить исполнение обязательств финансового, технического, природоохранного и другого характера в СРП.

По словам автора статьи, в условиях конкурса четко было прописано, что в нем может принимать участие новосозданная компания (SPE), основатели которой должны иметь опыт в сфере газодобычи.

«Если выяснится, что победитель зашел компанией, основателями которой были зарегистрированные в офшорах фирмы, то шансов у него на выигрыш нет. Но если зашел компанией, которая основана фирмой, имеющей опыт, то шансов на выигрыш в этом деле у „Укрнефтебурения“ нет», — рассказал 112.ua собственник крупнейшего добытчика газа в Западной Украине «Захиднадрасервис» Зиновий Козицкий.

Он уточнил, что его компания участвовала в конкурсе СРП также с новосозданной структурой.

«Выходить на конкурсы СРП со специально созданной для проекта компанией (SPE) — это общепринятая международная нефтегазовая практика. Для правительства Украины как партнера компании она никаких проблем не создает ни с точки зрения налогообложения, ни с точки зрения управления. Таким образом, компании минимизируют риски, оптимизируют процесс управления», — сказал 112.ua юрист Владимир Игнащенко.

Юрист подчеркнул, что инвесторы работают через SPE и в других странах, и запрет в Украине на подобную практику отпугнет их: «Нужно бороться за инвестора. Если они в 199 странах так работают, а в одной не будут, они никогда сюда не придут».



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