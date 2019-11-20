24.09 / 24.32 26.56 / 26.93
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Одессе неизвестные сожгли автомобиль полицейского начальника

17:58 20 ноября 2019 120
SsangYong Korando горит
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Вечером во вторник, 19 ноября, возник пожар на одесских Черемушках. Возле Киевского отдела полиции, по улице Академика Филатова, 15а, горел внедорожник. Выяснилось, SsangYong Korando принадлежит замначальника отдела полиции — начальнику следствия подполковнику Николаю Древову. Напомним, ранее под Одессой подожгли машину таможенника.

Внедорожник возле отдела полиции погасили, но поджигателю (или поджигателям) удалось скрыться. Как сообщили в полиции, на месте ЧП обнаружена пластиковая бутылка с остатками зажигательной смеси. По факту начато уголовное производство «Умышленное повреждение или уничтожение имущества путем поджога» (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

В региональном главке Нацполиции уточнили, что автомобиль принадлежит 61-летней местной жительнице и находился в пользовании у ее сына-полицейского.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве неизвестные сожгли автомобиль руководителя общественной организации «Ассоциация защиты прав малого и среднего бизнеса города Киева» Алексея Бевзюка.

Также в Киеве недавно взорвали автомобиль представительского класса. В нем находились три человека. Погиб сотрудник полиции охраны, а водитель и бизнесмен были ранены. Полиция разрабатывает версию, связанную с предпринимательской деятельностью бизнесмена.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Грета Тунберг

Путешественница во времени: Грету Тунберг нашли на фото 120-летней давности

Собаки и погрызенная колбаса

«Кто cгрыз колбасу?»: псы выдали виновного на учиненном хозяином допросе (видео)

Никита Пресняков с женой Аленой

Внук Пугачевой бросился с небоскреба (видео)

Виторган Собчак

«Получше катафалка»: Виторган постебался над свадьбой Собчак

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер