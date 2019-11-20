В Одессе неизвестные сожгли автомобиль полицейского начальника

Происшествия

Вечером во вторник, 19 ноября, возник пожар на одесских Черемушках. Возле Киевского отдела полиции, по улице Академика Филатова, 15а, горел внедорожник. Выяснилось, SsangYong Korando принадлежит замначальника отдела полиции — начальнику следствия подполковнику Николаю Древову. Напомним, ранее под Одессой подожгли машину таможенника.

Внедорожник возле отдела полиции погасили, но поджигателю (или поджигателям) удалось скрыться. Как сообщили в полиции, на месте ЧП обнаружена пластиковая бутылка с остатками зажигательной смеси. По факту начато уголовное производство «Умышленное повреждение или уничтожение имущества путем поджога» (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

В региональном главке Нацполиции уточнили, что автомобиль принадлежит 61-летней местной жительнице и находился в пользовании у ее сына-полицейского.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве неизвестные сожгли автомобиль руководителя общественной организации «Ассоциация защиты прав малого и среднего бизнеса города Киева» Алексея Бевзюка.

Также в Киеве недавно взорвали автомобиль представительского класса. В нем находились три человека. Погиб сотрудник полиции охраны, а водитель и бизнесмен были ранены. Полиция разрабатывает версию, связанную с предпринимательской деятельностью бизнесмена.



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