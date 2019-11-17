"Автомобиль, конечно, жалко": в Киеве сожгли машину известного активиста (видео)

Происшествия

В воскресенье, 17 ноября, в Киеве неизвестные сожгли автомобиль руководителя общественной организации «Ассоциация защиты прав малого и среднего бизнеса города Киева» Алексея Бевзюка.

Об этом сам активист и директор компании «УкрТрансПаркинг» написал в Facebook и опубликовал видео.

Машину подожгли во дворе многоэтажки около 4 часо утра.

«Мое утро началось в 4:00, потому что сработала сигнализация автомобиля. Автомобиль, конечно, жалко, но главное, что он не взорвался и никто при этом не пострадал. Что касается тех, кто это сделал, это уже будут устанавливать правоохранительные органы», — написал он.

Напомним, ранее в столице сожгли автомобиль семьи сына бывшей руководительницы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Перед этим на Подоле неизвестные сожгли авто, стоящее на улице Электриков. А весной возле дома на Академика Глушкова, 9-Д сгорели сразу пять автомобилей, припаркованных во дворе многоэтажки.

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