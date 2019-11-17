24.12 / 24.31 26.53 / 26.89
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

"Автомобиль, конечно, жалко": в Киеве сожгли машину известного активиста (видео)

14:29 17 ноября 2019 348
машина
Инф. «ФАКТОВ»

В воскресенье, 17 ноября, в Киеве неизвестные сожгли автомобиль руководителя общественной организации «Ассоциация защиты прав малого и среднего бизнеса города Киева» Алексея Бевзюка.
Об этом сам активист и директор компании «УкрТрансПаркинг» написал в Facebook и опубликовал видео.

Машину подожгли во дворе многоэтажки около 4 часо утра.

«Мое утро началось в 4:00, потому что сработала сигнализация автомобиля. Автомобиль, конечно, жалко, но главное, что он не взорвался и никто при этом не пострадал. Что касается тех, кто это сделал, это уже будут устанавливать правоохранительные органы», — написал он.

Напомним, ранее в столице сожгли автомобиль семьи сына бывшей руководительницы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Перед этим на Подоле неизвестные сожгли авто, стоящее на улице Электриков. А весной возле дома на Академика Глушкова, 9-Д сгорели сразу пять автомобилей, припаркованных во дворе многоэтажки.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсионное удостоверение

ПФУ начал проверку информации в пенсионных делах: что происходит

Дмитрий Шепелев

«Быстро прошла любовь»: Дмитрия Шепелева раскритиковали за первое совместное фото с невестой

Мурат и Сафия

Пока Ани на гастролях: Мурат Налчаджиоглу впервые показал женщину, воспитывающую дочь певицы (видео)

Пенсия в Украине

Пенсия-2020: кто сможет «досрочно» уходить на заслуженный отдых и получать повышенные выплаты

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер