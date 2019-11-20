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Гончарук презентовал онлайн-систему мониторинга выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук представил онлайн-систему «Пульс Соглашения», с помощью которой можно в режиме реального времени мониторить выполнение соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Правительство открыло Пульс Соглашения — онлайн-систему мониторинга реализации мероприятий выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС. То, что не могли сделать до этого за предыдущие 2 года», — подчеркнул премьер.
По его словам, информационная система мониторинга выполнения Соглашения об ассоциации была разработана еще три года назад, но запустили ее только сейчас.
«Пульс Соглашения позволяет отслеживать прогресс выполнения плана мероприятий в режиме реального времени и показывает, от кого в конкретный момент зависит выполнение каждого задания. В нем четко очерчены конкретные задачи в 24 областях общественной жизни, которые охватывает Соглашение об ассоциации. Для нас важно быть максимально открытыми перед гражданами, бизнесом и иностранными партнерами», — подчеркнул глава правительства.
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