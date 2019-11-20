Решено: в Голливуде снимут продолжение "Джокера"

Шоу-бизнес

В среду, 20 ноября, стало известно о том, что руководство голливудской студии Warner Bros. дало добро на съемки второй части нашумевшего фильма «Джокер». Как уже сообщали «ФАКТЫ», картина Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли собрала более миллиарда долларов в мировом прокате. Ее называют одним из главных претендентов на премию «Оскар». «Джокер» уже получил в сентябре главный приз Венецианского международного кинофестиваля — «Золотой лев».

Издание The Hollywood Reporter утверждает, что встреча Филлипса с руководителем Warner Bros. Тоби Эммерихом состоялась еще 7 октября. Тогда появились результаты первого уик-энда проката «Джокера». И они впечатляли. Фильм с бюджетом 60 миллионов долларов собрал за три дня 96,2 миллиона долларов.

Филлипс, окрыленный успехом, пришел к Эммериху с дерзким предложением — разрешить ему снять серию фильмов, которые станут предысториями главных героев популярных комиксов DC. Режиссера интересовали прежде всего персонажи-злодеи. Эммерих был застигнут врасплох. Но, очевидно, дал предварительное согласие. И вот теперь, когда «Джокер» принес студии миллиард долларов, Филлипс получил окончательное согласие на съемки второй части. Вероятнее всего, главную роль опять исполнит Хоакин Феникс. А сценарий снова напишут Филлипс и Скотт Силвер.

Пока совершенно непонятно, какой бюджет согласился дать тому проекту Эммерих. Зато, уверены эксперты The Hollywood Reporter, отношения студии с режиссером будут выстроены по старой схеме. Филлипс успешно опробовал ее, еще работая над комедийной трилогией «Мальчишник в Вегасе». Он отказывался от гонорара, но получал 10 процентов от общего дохода в прокате. Три «Мальчишника» принесли в общей сложности 1 миллиард 420 миллионов долларов. Следовательно, мистер Филлипс получил не меньше 140 миллионов долларов за свою работу. А «Джокер» принесет ему еще 100 миллионов долларов при самом скромном раскладе.

Читайте в «ФАКТАХ»: Ради роли Джокера мне пришлось за месяц сбросить 24 килограмма, — Хоакин Феникс

Если с «Джокером 2» уже все практически решено, то большим секретом остается, какие другие фильмы по комиксам будет снимать Филлипс. Он мог бы продолжить тему Бэтмена, которую глубоко изучил благодаря «Джокеру», но эта ниша пока занята Мэттом Ривзом, работающим над новым «Бэтменом» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Фильм запланирован на июнь 2021 года. Сиквел «Чудо-женщины» с Галь Гадот также уже в работе. Картина должна выйти в прокат 5 июня 2020 года. Возможно, Филлипс рискнет взяться за истории менее известных персонажей. Ведь его же больше интересуют злодеи.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter