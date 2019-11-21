Киев знал о заморозке Трампом военной помощи Украине в день телефонного разговора 25 июля

Мир

В среду, 20 ноября, в Конгрессе США прошли очередные открытые слушания в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Как уже сообщали «ФАКТЫ», посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд дал, по мнению наблюдателей, сокрушительные для Трампа показания. Он подтвердил, что глава государства действительно требовал от президента Украины Владимира Зеленского «услугу за услугу».

Еще одну заметную брешь в линии защиты, выбранной республиканцами, пробила своими показаниями официальный представитель Пентагона Лора Купер. Белый дом утверждает, что никакого принципа «услуга за услугу» в отношении Киева не было. Да, Трамп распорядился заморозить предоставление военной помощи на сумму 391 миллион долларов Украине 18 июля, но сделал это не ради возможности оказать давление на Зеленского, как считают демократы, а с целью усиления борьбы с коррупцией в Украине. В качестве доказательства республиканцы постоянно подчеркивают на слушаниях в Конгрессе, что в Киеве не знали о распоряжении Трампа в день его разговора с Зеленским. О заморозке американской помощи руководство Украины узнало уже в августе.

Лора Купер отвечает в Министерстве обороны США за отношения с Украиной. В своих показаниях 20 ноября она заявила, что 25 июля, в день того самого телефонного разговора Трампа и Зеленского, но еще до того, как он состоялся, она получила два письма на свою электронную почту. В первом письме посольство Украины в США и комитет Палаты представителей по внешней политике запрашивали о ситуации с военной помощью для Украины. Второе письмо уточняло, что и посольство, и комитет знают о заморозке этих денег.

Купер подтвердила, что распоряжение о заморозке указанных средств исходило непосредственно от Трампа. Президент отдал его 18 июля. Она также подтвердила, что Украина нуждалась в этих деньгах, столь необходимых ей, чтобы противостоять российской агрессии.

Услышав это, конгрессмен-демократ Эрик Шалуэлл, член комитета Палаты представителей по разведке, тут же заявил: «Это свидетельство разрушает главную линию защиты президента».

Республиканцы в ответ подчеркнули, что слова Лоры Купер доказывают — конгрессмены знали о заморозке военной помощи уже 25 июля, но молчали. Они подняли шум только в сентябре.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о показаниях подполковника Александра Виндмана, который является ведущим экспертом по Украине в Вашингтоне.

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