21 ноября 2019

В Японии все было просто и понятно. При новом знакомстве с кем-либо из руководителей редакций, в которых мне довелось побывать, нужно было сначала сложить перед собой руки — ладонями вместе — и, произнеся привычное для японцев «коничива» (что буквально означает «день настал»), сделать поклон в сторону нового знакомого. Правда, как правило, перед этим следовало поинтересоваться социальным статусом этого человека. Потому как, чем выше был статус, тем более глубоким должен был быть ваш поклон.

Куда сложнее проходила процедура знакомства с местными аборигенами в Новой Зеландии, куда мы с супругой и одним из сыновей приехали какое-то время спустя. Представители племени маори, на рекламных роликах выглядевшие устрашающе грозными исполнителями воинственных танцев (к восприятию которых приплетались ещё и различные истории об их якобы людоедском прошлом), на самом деле оказались милыми и добрыми людьми. Вот только с приветствием все было как-то уж слишком закручено. После взаимного представления следовало приблизиться лицом к лицу с новым знакомым и обязательно потереться носами! Поначалу это выглядело дико. Но уже на второй или третий день нашего путешествия по заброшенной на самый край света стране мы, выходя из гостиницы, невольно оглядывались по сторонам, присматривая новый объект для протирания носами. Шучу.

А вот сейчас уже кроме всяких шуток тихо порадуюсь тому, что во время пребывания в некоторых африканских странах мне не пришлось на себе испытывать царящие там с незапамятных времён обычаи приветствия новых знакомых. К примеру, у знаменитого племени масаев приветствовать друг друга принято рукопожатием. Но каждый человек обязан перед тем, как протянуть руку, плюнуть в неё! У кенийского племени акамба все выглядит ещё ужаснее. Там, приветствуя друг друга — в знак особого к вам расположения — вообще могут плюнуть в лицо…

Столь подробно рассказываю вам, друзья мои, об этих странных обычаях потому, что именно сегодня во многих странах отмечается Всемирный день приветствий. День, когда по традициям, придуманным давно и не нами, одни будут пожимать друг другу руки, другие обниматься, похлопывая по спине, а третьи тереться носами, проявляя расположение и гостеприимство. Ну, и на здоровье. Уж лучше приветствовать друг друга, потирая носом, чем без всяких приветствий стрелять в спину.

Напоследок короткий одесский анекдот. За ужином муж рассказывает жене о своём звонке в приемную мэра:

- Ну, после вежливого приветствия я их спросил: «Вы мне можете сказать, куда это мы идём всей страной?»

- И шо они тебе ответили?

- Они мне ответили, куда следует идти мне…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.