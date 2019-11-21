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Моуриньо вошел в топ-3 самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ
Британское издание The Sun опубликовало рейтинг 10 самых высокооплачиваемых тренеров английской премьер-лиги. Португальский специалист Жозе Моуринью, который 20 ноября возглавил «Тоттенхэм», с годовой зарплатой 15 млн фунтов стерлингов (17,5 млн евро) занимает в рейтинге второе место.
Самый высокооплачиваемый тренер АПЛ — Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити» зарабатывает 20 млн фунтов в год (23,3 млн евро). Третье место делят немецкий «рулевой» победителя Лиги чемпионов «Ливерпуля» Юрген Клопп и норвежский наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер, получающие за сезон по 7,5 млн фунтов (8,7 млн евро).
В топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров английской премьер-лиги также входят: чилиец Мануэль Пеллегрини («Вест Хэм», 8,2 млн евро), испанец Унаи Эмери («Арсенал», 7 млн), австриец Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон», 7 млн), англичанин Фрэнк Лэмпард («Челси», 6,4 млн), Брендан Роджерс из Северной Ирландии («Лестер», 5,8 млн) и англичанин Эдди Хау («Борнмут», 4,7 млн).
Напомним, что после 12 туров в АПЛ уверенно лидирует «Ливерпуль» (34 очка), у «Лестера» и «Челси» — по 25 пунктов, у «Манчестер Сити» — 25. «Тоттенхэм» с 14 баллами — на 14-й позиции.
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Фото Twitter ФК «Тоттенхэм»
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