- 17:37 Возлюбленная Максима Виторгана «засветила» грудь
- 17:29 НАБУ нагрянуло с обысками в полицию Львовской области: что происходит
- 17:20 «Аталанта» — «Динамо» (Загреб): онлайн видео голов матча Лиги чемпионов
- 17:19 Украинские города должны обладать стратегическими планами развития территорий, – Андрей Вавриш
- 17:12 Россия переселила в Крым полмиллиона человек, но скрывает это, — Ташева
- 17:10 Допинговый скандал: МОК настаивает на самом строгом наказании России
- 17:08 Дуэйн Джонсон и Дэнни Де Вито вломились на чужую свадьбу, спели дуэтом и надавали жениху советов
- 16:55 Хабиб узнал имя следующего соперника
- 16:52 Евгений Кандидатов удостоен номинации «Лучший финансовый эксперт» 2019 года
- 16:43 Бывший муж Юли Началовой стал многодетным отцом
- 16:31 Уже меньше 24 гривен: падающий доллар преодолел психологическую отметку
- 16:30 У Путина серьезно оскандалились с фото Зеленского
Гороскоп на 27 ноября для всех знаков зодиака
Среда, 27 ноября, — день, который стоит посвятить семье.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 27 ноября для всех знаков зодиака.
Овен
Овнам придется доказывать избранникам поступками свое отношение и чувства. В финансовом плане проведите тщательный анализ.
Телец
Тельцам не рекомендуется занимать деньги, осваиваться в новой компании, круто менять прежний сценарий интимных контактов
Близнецы
Поездка приведет Близнецов к неожиданным поворотам судьбы. Возможны разногласия с любимым человеком.
Рак
Возможны конфликты с деловыми партнерами. Звезды напоминают, что брать займы и кредиты — не лучший способ, чтобы выйти из кризисного положения.
Лев
Звезды предсказывают Львам домашние хлопоты, которые внезапно свалятся на голову.
Дева
Деловые поездки придется отменить. Хронические заболевания напомнят о себе к вечеру.
Весы
Весам стоит избегать холода и не засиживаться допоздна за монитором. Если вы решили начать новое дело, тщательно просчитайте свои возможности.
Скорпион
Скорпион узнает нечто малоприятное о своем избраннике, что приведет к ссоре.
Стрелец
Совет звезд: избегайте конфликтов, переохлаждения и соблюдайте режим питания.
Козерог
Козерогам стоит ограничить общение до минимума, даже если от этого зависит активная работа.
Водолей
В большинстве своих проблем вы будете повинны сами, учитесь отказывать людям.
Рыбы
Звезды обещают Рыбам крупные расходы, а вот доходов будет немного.
Хорошего вам дня!
Читайте также гороскоп на неделю для всех знаков зодиака.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»