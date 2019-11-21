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Стиль жизни

Гороскоп на 27 ноября для всех знаков зодиака

16:12 26 ноября 2019 363
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Среда, 27 ноября, — день, который стоит посвятить семье.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 27 ноября для всех знаков зодиака.

Овен

Овнам придется доказывать избранникам поступками свое отношение и чувства. В финансовом плане проведите тщательный анализ.

Телец

Тельцам не рекомендуется занимать деньги, осваиваться в новой компании, круто менять прежний сценарий интимных контактов

Близнецы

Поездка приведет Близнецов к неожиданным поворотам судьбы. Возможны разногласия с любимым человеком.

Рак

Возможны конфликты с деловыми партнерами. Звезды напоминают, что брать займы и кредиты — не лучший способ, чтобы выйти из кризисного положения.

Лев

Звезды предсказывают Львам домашние хлопоты, которые внезапно свалятся на голову.

Дева

Деловые поездки придется отменить. Хронические заболевания напомнят о себе к вечеру.

Весы

Весам стоит избегать холода и не засиживаться допоздна за монитором. Если вы решили начать новое дело, тщательно просчитайте свои возможности.

Скорпион

Скорпион узнает нечто малоприятное о своем избраннике, что приведет к ссоре.

Стрелец

Совет звезд: избегайте конфликтов, переохлаждения и соблюдайте режим питания.

Козерог

Козерогам стоит ограничить общение до минимума, даже если от этого зависит активная работа.

Водолей

В большинстве своих проблем вы будете повинны сами, учитесь отказывать людям.

Рыбы

Звезды обещают Рыбам крупные расходы, а вот доходов будет немного.

Хорошего вам дня!

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